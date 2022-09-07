İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu

07.09.2022 18:33

Katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti ve parti yöneticilerini kastederek 'ihale aldıkları' iddiasında bulunan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 'iftira' suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

İYİ Parti Genel Sekreteri avukat Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında partisine ve parti yöneticilerini kastederek söylediği sözler nedeniyle gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün suç duyurusunda bulundu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Uğur Poyraz adına avukatı Eray Gülcü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün yaptığı suç duyurusunda Yarkadaş'ın Türk Ceza Kanunu'nun 267/1 ve 278. Maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

"HAKİKAT ORTAYA ÇIKARILMALI"

İYİ Parti adına yapılan suç duyurusunun metni şöyle: " Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur."

BARIŞ YARKADAŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Yarkadaş, HDP seçmeni sayesinde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının kazandığını belirterek, buna rağmen HDP'ye tavır konulduğuna dikkat çekti.

"BELEDİYELERDEN İHALE ALIYORLAR"

İyi Partililerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR SİYASİ TAVIRDIR"

Yarkadaş, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

YORUMLAR
500
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu
Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Yarkadaş, Uğur poyraz, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:29 16 yaşındaki eski nişanlısını boğazını keserek katletti! Hakim karşısında suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement