İYİ Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Salman partisinden istifa etti - Son Dakika

İYİ Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salman, partisinden istifa etti.

Salman, yazılı açıklamasında, ülke için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıktığını belirtti.

Salman, şunları kaydetti:

"Parti yönetimini aile şirketine çeviren, eş dost barındırma yeri olarak gören, bu yönde eleştirilerimize katlanamayan, kadın kolları ve gençlik kollarını kapatmakla tehdit eden bir takım güruh parti içinde istişarede de ortak akla dönük bir karar mekanizması oluşmasına müsaade etmemektedir. Bu koşullarda ne partinin büyüyebileceğini ne de olumlu bir katkı sağlayacağımı düşünmüyorum. Bu nedenle partiden istifa ediyorum."