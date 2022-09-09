İYİ Parti, eski Yozgat İl Başkanı Özışık'ı disipline sevk etti - Son Dakika
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İYİ Parti, eski Yozgat İl Başkanı Özışık'ı disipline sevk etti

09.09.2022 13:18
İYİ Parti, eski Yozgat İl Başkanı Özışık'ı disipline sevk etti

İYİ Parti, görevden alınmasına karşın gerçeğe aykırı olarak istifa ettiğini açıkladığı gerekçesiyle eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

İYİ Parti, görevden alınmasına karşın gerçeğe aykırı olarak istifa ettiğini açıkladığı gerekçesiyle eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık'ın disipline sevk edildiğini açıkladı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından eski Yozgat İl Başkanı Metin Özışık hakkında görev değişikliği kararı verildiği, parti genel merkezine defalarca davet edilmesine rağmen Özışık'ın mazeretler sunarak gelmediği bildirildi.

Kararın 5 Eylül'de mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen Özışık'a toplantı öncesi Genel Merkez'de tebliğ edildiği kaydedilen açıklamada, "Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın Özışık, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Metin Özışık, İYİ Parti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti, eski Yozgat İl Başkanı Özışık'ı disipline sevk etti - Son Dakika

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