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Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum - Son Dakika

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

24.11.2021 12:53

İYİ Parti grup toplantısına Ekrem Demir isimli atanamayan öğretmenin sözleri damga vurdu. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğunu fakat atanamadığı için markette çalıştığını dile getiren Demir, ücretli öğretmenliğe başvurduğun, ancak orada da kendisinin yerine muhasebe mezunu birinin tercih edildiğini belirtti.

Atanamayan öğretmenlerin sorunu yıllardır ülkemizin kanayan yarası... Maalesef bu sorun her geçen yıl üniversitelerin verdiği yeni mezunlarla daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Ekrem Demir de birçok meslektaşı gibi yıllardır atanmayı bekliyor. İYİ Parti grubunda Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı Demir, söyledikleriyle hem düşündürdü hem de vicdanları sızlattı.

"MARKETTE KAFEDE ÇALIŞMAK İÇİN Mİ ÖĞRETMEN OLDUK?"

Atanamadığı için şimdilerde markette çalıştığını ifade eden Demir, " KPSS'ye hazırlanmak maddi ve manevi bizi yıpratıyor. Markette, kafede çalışmak için mi öğretmen olduk? 'Her ile üniversite açtım her bölümü ekledim' demek kolay. Önemli olan buradan mezun olanlar mesleklerini yapabiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

TORPİL İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Açıklamasının devamında torpil iddialarına atıfta bulunan Demir, "Bir gün ücretli öğretmenliğe başvurmak zorunda kaldım. Başvurum olumsuz oldu. Merak edip kapıya asılan listeyi görmeye gittim. Listede kendi bölümümde öğretmenlik yapacak arkadaşın ismini ve bölümünü gördüm. Arkadaş muhasebe mezunu. Buradan soruyorum herkese kardeşinizin, çocuğunuzun Türk Dili ve Edebiyatı dersini muhasebe mezunu birinden almasını ister misiniz?" dedi.

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

Türk Dili ve Edebiyatı, Meral Akşener, Ekrem Demir, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Ramazan Katırcı: Sen üstüne birşey katıp burda yazma gereği duymuşsun, çok becerikli ve marifetli olduğun belli ne amacla yazdığın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hakan Şentürk: Her mezun atanısaydı işimiz vardı. Bende atanamadım herkes okuyor artık sen sadece okumakla yetmiyor üstüne neler kattın neler yapabilirsin beceriksiz Cevap Yaz 24 51 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum - Son Dakika
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