İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı - Son Dakika

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hollandalı Advanced Public Transport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs alınmasına karar vermişti. Bu otobüslerin tanesi 1 milyon 307 bin 950 euroya satın alınmıştı. Ancak daha sonra bu araçlar, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamamış ve zaman içerisinde atıl duruma düşmüştü.

İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ PAYLAŞTI

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımda, "Zarar 600 milyon! 60 araç üreten Hollandalı şirket 50 adetini İBB'ye satıyor ve sonra batıyor. Her şey ortada!" ifadelerini kullanarak, körüklü otobüslerin son durumlarını gösteren resimler paylaştı.

OTOBÜS ARIZALARI NEDENİYLE İMAMOĞLU HEDEFTE

Öte yandan özellikle okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk arttı. Bu yoğunluğa bağlı olarak özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde birçok kişi otobüs ve metrobüslere binmekte zorlanıyor.

Bununla birlikte bazı otobüs ve metrobüslerde sık sık arızaların meydana gelmesi ve vatandaşların yolda kalması İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada ""İstanbul filosunu yenilemek zorunda. Bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor. Bırakın yüzlerceyi, binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım" ifadelerini kullanarak topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atmıştı.