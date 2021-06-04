İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bursa'da erken seçim tartışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, erken seçim taleplerine ilişkin "Biz hemen istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın 'Hiç olmasın' gibi temayülleri oluşuyor. Bizim isteme nedenimiz, Türkiye'nin sorunu, 2001 krizi gibi ekonomik, teknik bir sorun değil, bir yapısal tıkanma. Buradan yapısal reformlarla çıkış mümkün ve bu yeni bir siyasal iklimle mümkün." dedi.

Tatlıoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı binasında, genel başkan yardımcıları Erhan Usta, Ümit Özlale ve Ahmet Kamil Erozan ile düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yaşadıklarıyla medyada siyasetçilerin konuştuklarının arasında bir irtibat olmadığını öne sürdü.

İYİ Parti'nin "İnsanımız ne diyor" sorusuna cevap aradığını, aldığı cevapları siyasetin gündemine aktarmayı ve onların sesi olmayı amaçladıklarını belirten Tatlıoğlu, bu yüzden 1,5 yıldır il il gezdiklerini aktardı.

Tatlıoğlu, yükselen, 21. yüzyıla yakışan bir Türkiye istediklerini vurgulayarak "Yarın sabah yine 12 milyon işsiz, güne uyanacak, ortalama maaşın asgari ücretle oluştuğu, yine fakirleşme sürecine devam eden bir Türkiye olacak. Türkiye'nin sorunlarını derinleştiren 'partili cumhurbaşkanlığıdır' ve biz İYİ Parti olarak buradan çıkışı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak görüyoruz. " diye konuştu.

Erken seçim konusuyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Tatlıoğlu, "Biz hemen istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın 'Hiç olmasın' gibi temayülleri oluşuyor. Bizim isteme nedenimiz, Türkiye'nin sorunu, 2001 krizi gibi ekonomik, teknik bir sorun değil, bir yapısal tıkanma. Buradan yapısal reformlarla çıkış mümkün ve bu yeni bir siyasal iklimle mümkün. Dünyanın her yerinde bu, böyle. Hızla daha fazla maliyet yüklemeden burada milli iradeye gidelim istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Güven olmadan ekonominin iyi olması mümkün değil"

Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhan Usta da "Güven olmadan ekonominin iyi olması mümkün değil. Pusulası olmayan bir ekonomi... Bir makro bakış, Türkiye'nin bir iktisat politikası yok. Politikasız bir yönetim olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

En son açıklanan yüzde 7'lik büyümeye değinen Usta, "Büyümenin gelir yönüyle dağılımı var. Büyümeden kimin faydalandığına bakıldığında maaş ve ücretlilerin yani toplumun önemli bir kesiminin büyümedeki payı düşmüş. Tamamen borçla finanse edilmiş bir büyümedir." dedi.

Usta, şehirlerden başlayarak Türkiye'de yeni bir kalkınma hamlesinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ümit Özlale ve Ahmet Kamil Erozan ise ekonomi ve dış politikaya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Tatlıoğlu ve beraberindekiler, Bursa Tarihi Çarşı, Hanlar Birliği ile Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.