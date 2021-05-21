İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Genel Başkan Akşener'in İkizdere ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in İkizdere ziyaretini değerlendirirken "Bu ziyaret, İkizdere'de insanımızın gözyaşının yanında durmak, karşılaştıkları şiddetin esasen devletimizin temel özelliği olmadığını, siyasetin geçici karakterinden kaynaklandığını vurgulamak ve topluma umut vermek için yapıldı." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'in Rize seyahatinde yaşanan protestoya değindi. Rizelilerin, milletin önemli hasletlerinden biri olan ev sahipliğinin nasıl olması gerektiğini göstererek Genel Başkanlarını bağrına bastığını dile getiren Tatlıoğlu, bunun "ucuz siyasetin tetikçi medya ile organize ettiği provokasyonlara" karşı yapılmış olmasının, misafirperverliği daha da kıymetli hale getirdiğini söyledi. Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkan'ımızın Rize ziyareti, özellikle İkizdere'de doğayı katleden sarayın meşhur müteahhidinin şirketinin eylemlerine karşı, yaş ortalaması yüksek insanımızın gözyaşlarının yanında durma amacına matuftu. Bu ziyaret, İkizdere'de insanımızın gözyaşının yanında durmak, karşılaştıkları şiddetin esasen devletimizin temel özelliği olmadığını, siyasetin geçici karakterinden kaynaklandığını vurgulamak ve topluma umut vermek için yapıldı. Ziyaretimiz bütün Türkiye'de yaptığımız gibi Rize'de de esnafla sohbet etmek amacını taşıyordu." diye konuştu.

Rize'deki "ucuz provokasyona" rağmen halkın Meral Akşener'i sahiplendiğini ve sokaklarda "Cumhurbaşkanı Sayın Meral Akşener" sloganıyla yolcu edildiğini dile getiren Tatlıoğlu, bu fotoğrafın, milletin meselelere nasıl baktığını gösterdiğini belirtti. Tatlıoğlu, 20 yıllık iktidarın ayakta kalmak için ucuz provokatör taktiklere ihtiyaç duymasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları ve pankartları içeren bazı fotoğrafları gösterdi. Bu fotoğrafların provokatif yapının nereden kaynaklandığını gösterdiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Üzüldüğümüz şey Sayın Cumhurbaşkanının siyasette kullandığı dildir. Türkiye'nin birliği ve dirliğinden sorumlu ve sembol ismi olması gereken Sayın Erdoğan'ın nasıl bir nifak ve provokasyon mesajı verdiği hepimizin malumudur." diye konuştu.

Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz gördük ki milletimiz bizimledir. Kuruluş sürecinden bu yana yaklaşık beş yıldır Cumhur İttifakı aktörlerinin siyasi sürece nasıl engeller koyduğunun şahidiyiz. Biz bunları yaşayarak yürüdük. Böyle bir birikimin sahibiyiz. Bunları çok gördük ama her defasında milletimize yaslandık. Her yaslanışımızda milletimiz tarihi vicdanında bize yer verdi ve milletimizle birlikte ilerliyoruz. Yönetimi devralacağız ve devraldığımızda güçlü bir Türkiye kuracağız."

Tatlıoğlu, Millet İttifakının HDP'ye bakanlık vereceği yönündeki tartışmalara ilişkin bir soruya ise " Siyaset, İYİ Partiden müteşekkil değildir. Bizim dışımızda söylenenlerin sahibi değiliz. Sahibi olduğumuzda da bunu belirtiriz. Biz söylediğini yapan, yapacağını da söyleyen bir partiyiz. Bu tür senaryolar bizim gündemimizde hiç olmadı, olursa paylaşmaktan çekinmeyiz. Bizim bir tane gündemimiz var, o da insanlarımızın sorunlarını siyasetin gündeme taşımak ve AK Parti sonrasına hazırlanmaktır." dedi.