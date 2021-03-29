İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

29.03.2021 14:49
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik savrulmanın derinleşerek devam ettiğini, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle dövizdeki ve piyasadaki bozulmanın yükseldiğini ileri sürdü.

Merkez Bankası Başkanı değişiminin, ekonomide suikast etkisi yaptığını, Türkiye'nin itibarını tahrip ettiğini savunan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Faizlerin yüzde 10,25'ten yüzde 19'lara çıktığı kasım-mart döneminde Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı girişi olmuştur. Ama 22- 23 Mart'ta 6,5 milyar dolarlık çıkış olmuştur. Bu, devletin nasıl sorumsuzca yönetildiğinin göstergesidir. Bizim gibi ekonomilerde temel sorun öngörülebilirliktir. Bu da güvenle alakalıdır. Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz. Burada hızla bir çıkış yapmamız gerekir. "

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın, 128 milyar dolarlık döviz hareketliliğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, böyle bir adımın, Banka'nın bundan sonra daha şeffaf yönetilebileceğine, kurallarına uygun davranacağına dair bir imaj ortaya çıkaracağını kaydetti.

Tatlıoğlu, Türkiye'de faiz oranının yüzde 19 olarak ilan edilmesine rağmen kredi faizlerinin yüzde 25 bandında devam ettiğini, özellikle yabancıların borsadan ve piyasadan çekilmesi nedeniyle kamu finansman yükünün Hazine'ye kaldığını belirtti.

Doğu Türkistan'daki Türklerin durumuna da değinen Tatlıoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye'deki temaslarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yi ile görüşmesini "manidar" gördüklerini ifade eden Tatlıoğlu, "Ortadaki 'kanka' el tokalaşması gerçekten Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız, dindaşlarımız ve buna hassasiyet gösteren Müslüman alemini üzmüştür. Erdoğan'dan en azından bir soğuk duruş ve kamuoyu önünde bir paylaşım beklerdik. Bu nedenle içimizdeki sızının şiddeti bir kat daha artmıştır. Kardeş kanı üzerinden pazarlık olmaz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Doğu Türkistan'daki mezalime karşı TBMM'den ortak bildiri taleplerine yanıt verilmesini beklediklerin söyledi.

"Uyuşturucu ve bağımlılıkta yüzde 600'lere varan bir artış"

Uyuşturucu ve bağımlılık oranının hızla yükseldiğini, yüzde 600'e varan bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, uyuşturucunun şehirleri boğduğunu, Anadolu'nun küçük ilçelerine bile uzandığını dile getirdi.

Tatlıoğlu, "Araştırmalar, İstanbul'un uyuşturucu ve bağımlılıkta dünyada zirve şehir olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ekonomik bunalım, gençlerin mutsuzluğu, işsizliği, ifade özgürlüğü konusundaki alanların daralması ve mültecilerle beraber ortaya çıkan durumun ortaya çıkması sosyo-ekonomik bir krize dönmektedir. 15-24 yaş arasındaki 13 milyon gencimiz ciddi bir tehdit altındadır. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı çoktan 15 yaşın altına inmiş durumda. Yarına daha büyük sorunlarla uyanmamak için ciddi tedbirler alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kaymakam ve valilerin, sosyal medyaya yansıyan görüntülerine işaret eden Tatlıoğlu, "Atanmışların, seçilmişlerin üzerinde bir tahakkümü söz konusudur. Parlamentoda üniformasız Çevik Birleri çok gördük. Bu davranışları kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin bir soruya, "Suçun şahsiliği prensibi üzerinden hareketle bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama servet sorunu, son 10 yılda Türkiye'de siyasal kirlenme ve artan bir yolsuzluk sorunudur. AK Parti bununla anılacaktır. Bu çok yaygındır." karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yolsuzluk komisyonu kurularak "siyasetteki yolsuzluk ve zenginleşmenin" araştırılmasını istedi.

İYİ Parti, Türkiye, Döviz, Faiz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı         
13:22
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor         
11:42
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei