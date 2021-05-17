İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

17.05.2021 14:59
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Siyasetçi milleti ile kürsüde değil, hamaset üzerinden değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşme niyetiniz var, gerçekten milletin iradesine, sandığa gitmek lazım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Siyasetçi milleti ile kürsüde değil, hamaset üzerinden değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşme niyetiniz var, gerçekten milletin iradesine, sandığa gitmek lazım." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kapanma sürecinin ardından sorunlarını büyüterek açılış yaptığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinden Türkiye'nin sorunlarının çözümüne yönelik politikalar oluşturmasını, bunları uygulamaya koymasını beklediklerini dile getiren Tatlıoğlu, özellikle hizmet sektöründeki esnafın, milyonların umutsuz bir şekilde kapanma dönemini geçirdiğini söyledi. Tatlıoğlu, "Hala bugün itibarı ile sokağa çıkma yasağı kalkmasına rağmen bu insanlar için yarınları ile ilgili devlet tarafından önlerine konulmuş bir yol haritası yok." diye konuştu.

İYİ Parti olarak esnaf kredilerinin ertelenmesini; yıl sonuna kadar stopaj ödemelerinin kaldırılmasını; nisan, mayıs, haziran aylarında kira elektrik ve doğalgaz ödemelerinin altı aya kadar yayılmasını; günlük çalışanlara doğrudan gelir desteğinin artırılarak verilmesini ve özellikle turizm sektöründe çalışanlara yönelik bir destek paketinin gündeme getirilmesini talep ettiklerini belirten Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin işlerini günlük götürdüklerini savundu.

Merkez Bankasındaki "eksi 60 milyar dolarlık döviz eksiğinin ülkeyi tarihindeki en kırılgan döneme soktuğunu" öne süren Tatlıoğlu, "Bu konuda Sayın Erdoğan'dan beklentimiz, Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirilmesi ve inceleme başlatmasıdır. 128 milyar dolar döviz satışının incelenmesi ve ortaya çıkan raporun kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Filistin halkına yapılan zulme şahit"

Filistin'de yaşananların kaygı verici olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya, mazlum ve mağdur Filistin halkına yapılan zulme, Müslümanlığa karşı girişilen bir acımasızlığa, insanlığa yönelik bir katliama şahitlik etmektedir. Bunu alkışlayan devletleri ve liderlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye'ye baktığımızda telefon trafiğini aşan hiçbir eylemin varlığa şahit olmadık. Sayın Erdoğan'ın, Dışişlerinin ve saray bürokrasisinin bir yol haritası var mı, bilmek istiyoruz. Beş parti grubu ortak bir bildiri yayınlamış ve Filistin'de yaşananları ve İsrail'i şiddetle kınamıştır. Şimdi devleti temsil edenlerin düşüncelerini Meclis olarak bilmek istiyoruz. Bunların yol haritasının varlığından haberdar olmak istiyoruz. Türkiye'nin bu konuda yapabileceği çok şey var, atabileceği adımlar var. Filistin konusu tüm iktidarların sahip çıktığı bir konudur. Sayın Erdoğan'dan Doğu Türkistan'daki zulme karşı sessizliğinin sebebini de öğrenmek istiyoruz."

"Geldiğimiz noktada yönetilemeyen bir Türkiye var." diyen Tatlıoğlu, "Sayın Erdoğan unutmuş olabilir ama siyasetçi milleti ile kürsüde değil, hamaset üzerinden değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşme niyetiniz var gerçekten milletin iradesine, sandığa gitmek lazım." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna "Bunların bizim tasavvurumuzla alakası yok, bizi bağlayacak bir yanı da yok." yanıtını verdi.

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Filistin, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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