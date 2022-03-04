İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi

04.03.2022 17:15

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye ekonomisi artık enflasyon yaratmadan büyüyemeyen bir duruma geldi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye ekonomisi artık enflasyon yaratmadan büyüyemeyen bir duruma geldi." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapısal tıkanmanın adaletten ekonomiye, dış politikadan siyasete her alanda kendisini gösterdiğini, "yönetilemeyen bir Türkiye tablosu" yaşandığını savundu.

Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini imzaladığını hatırlatan Tatlıoğlu, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin, 6 siyasi parti tarafından ortak metin halinde bir irade beyanı olması siyasette yeni bir adım. Ülkemizi sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye her alanda yıpratan partili cumhurbaşkanlığı ucubesinden kurtulmak için ciddi bir adım daha atıldı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve siyasi parti liderlerine teşekkür eden Tatlıoğlu, "İnşallah ortak aday ile bir seçim iş birliği, önümüzdeki seçimlerde bu otoriter yapıyı Türk siyasal ikliminden tasfiye ederek Türkiye'yi yeni, aydın ve güçlü bir iklime götürecek." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde kaynakların, inşaat ve ihaleler üzerinden harcandığını öne sürerek, "Türkiye ekonomisi artık enflasyon yaratmadan büyüyemeyen bir duruma geldi, evrildi ve 1970'li yıllara dönüştü." dedi.

"Akaryakıt fiyatları artık günlük artıyor"

Türkiye'nin, savaş halindeki Rusya'dan bile daha yüksek enflasyona sahip olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye'nin, son açıklanan büyüme ve enflasyon rakamlarına göre bakıldığında yapısal tıkanmanın bütün alanlara yayıldığı ekonomik manzarayı yansıttığını savundu.

İsmail Tatlıoğlu, "Dünyada akaryakıt zammının bu kadar yoğun, 1 gün arayla belirlendiği ve uygulandığı çok nadiren görüldü. Aynen ekim, kasım ve aralık aylarındaki saatlik döviz artışı gibi artık Türkiye'de petrol fiyatları da günlük hatta saatlik artıyor." diye konuştu.

Gıda enflasyonuna maruz kalan Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya savaşının birinci dereceden etkilenen ülkeleri arasında yer aldığını ileri süren Tatlıoğlu, "Bugün bir bakan değişimi ile karşı karşıyayız ve bakanın, bakanların gitmesi Türkiye'yi kurtarmıyor. Artık Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'den af dileyip gitmesi gerekiyor. Artık Türkiye'de siyasal iktidarın gitmesinin zamanı. Türkiye de inşallah önümüzdeki en kısa sürede iktidar değişimini demokratik usullerle gerçekleştirme kararında." değerlendirmesini yaptı.

" Millet İttifakı'nın ortak gündeminde böyle bir çalışma yok"

Tatlıoğlu, Millet İttifakı'nda ortak aday konusunda bir gelişme olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'nın ana bileşenleri olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, önümüzdeki seçimlerde ortak bir adayla çıkmanın doğru olacağını ve parti olarak da bunu arzu ettiğimizi beyan etti ve bu beyan üzerindeyiz. Ama bugün gündemimizde ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın ortak gündeminde böyle bir çalışma yok. Şu an gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak hedef olarak ele alan 6 parti var. Önümüzdeki seçimin, 'yeni tek adam kim olacak?' sorusuna cevap aramak değil, 'yeni sistem nasıl olacak?' sorusunu anlatmak şeklinde geçeceğini düşünüyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi

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İsmail Tatlıoğlu, Enflasyon, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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