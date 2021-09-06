İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanan Orta Vadeli Program'ı (OVP), " Türkiye'de 2010-2011'den sonra yapılan plan ve programlara baktığımızda hiçbirinin hedeflere yaklaştığını bile göremiyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Öğrenci ve öğretmen sayısının toplam 27 milyonu bulduğunu belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'ye düşen, bu potansiyel gücü iyi kullanmak ve Türkiye'yi dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirmektir." dedi.

İsmail Tatlıoğlu, salgın sürecinde yaklaşık 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitimden mahrum kaldığını ifade ederek, bu öğrenciler için telafi eğitimlerinin yapılmasını istedi. İsmail Tatlıoğlu, uzaktan eğitimde başarılı olan ülkelerin bile öğrencileri telafi eğitimlerine tabi tuttuğunu söyledi.

OECD ülkelerinde özellikle ilk ve orta öğretimde eğitim harcamalarının yüzde 90'ından fazlasının kamu tarafından yapıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, "Ama Türkiye'de bu rakam yüzde 73'tür. Türkiye'de bir öğrenciye yapılan harcamaya baktığımızda yaklaşık yüzde 30'u aile tarafından yapılmaktadır. Eğitim artık ailelerin bütçesine çok daha fazla bir yük teşkil etmektedir." diye konuştu.

OVP değerlendirmesi

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program'ı da (OVP) değerlendiren Tatlıoğlu, "Türkiye'de 2010-2011'den sonra yapılan plan ve programlara baktığımızda hiçbirinin hedeflere yaklaştığını bile göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, OVP'nin ve Berat Albayrak'ın bakanlığı zamanında yapılan kısa vadeli ekonomik programların, gerçeğe ulaşmanın çok dışında kaldığını savunarak, şunları kaydetti:

"OVP'ye baktığımız zaman Türkiye geçmişi yakalamak için uğraşmaktadır. Enflasyon rakamında, OVP'nin hedefi 16,2'dir. Merkez Bankası'nın daha yeni açıkladığı enflasyon beklentisi 14,1'dir. Yüzde 2,1'lik enflasyon Avrupa'da ülkelerin yıllık enflasyonlarına denktir, bizde iki kurumun arasındaki enflasyon farkıdır. Bu da meselenin ne kadar ciddiye alındığının göstergesidir. Enflasyon da faizi beslemektedir. Türkiye yüzde 19 faiz ile OECD'de faiz birincisidir. İkinci olan ülke yüzde 4 ile Meksika'dır."

OVP'de Yeşil Mutabakat'ın da yer aldığını aktaran Tatlıoğlu, Türkiye'nin bunu yapabilmesi için Paris İklim Anlaşması'na imza atmasının önemine işaret etti. Tatlıoğlu, Türkiye'nin Yeşil Mutabakat konusunda yol haritasını çok net şekilde belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'nin yurt dışından tahıl ithal ettiği ülkelerin salgın nedeniyle vergi artışına gittiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir stratejik planla ortaya çıkması ve kamuoyunu rahatlatması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek için Sırbistan'a gittiğini de anımsatan Tatlıoğlu, yayıncı kuruluş TRT'nin, yayınlarında Akşener'i göstermediğini ileri sürerek, tepki gösterdi.