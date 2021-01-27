İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki "gizli" ibaresini eleştirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki "gizli" ibaresini eleştirdi

27.01.2021 17:07
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşülmesinde, üzerindeki "gizli" ibaresi nedeniyle belirsizlik olduğunu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'nun görüşülmesinde, üzerindeki "gizli" ibaresi nedeniyle belirsizlik olduğunu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Tatlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Samsun Milletvekili Erhan Usta ile düzenlediği basın toplantısında, Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapor üzerinde gizlilik ibaresi olduğunu belirtti.

Gizliliğin süreçle mi bilgiyle mi ilgili olduğunun belirsiz olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, komisyondaki görüşmelerde Başkan Cevdet Yılmaz'ın "bu konuya hakimlerin karar verebileceğini söylediğini" aktardı. Tatlıoğlu, bu şartlarda denetim yapmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Gizli kalması gereken denetimin kapalı oturumla yapılması gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, aksi halde yargılanmalarının mümkün olacağını savundu.

Tatlıoğlu, bu konunun açıklığa kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Geldiğimiz noktada yasamanın denetim görevinin yapılamadığını, yasamanın yönetiminde acizlik, çaresizlik ve bilgisizliğin hakim olduğunu, partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bunun derinleştiğini görmüş olduk." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Türkiye Varlık Fonu ile ilgili kanunda gizlilik konusu bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığının Devlet Denetleme Kurulunu araya sokarak, raporu gizlilik zırhına büründürdüğünü öne sürdü.

İdarenin parlamento hukukuna karşı müdahale ettiğini savunan Usta, belli bilgilerin konuşulmasının istenmediğini iddia etti.

İsmail Tatlıoğlu, Varlık Fonu, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu'ndaki 'gizli' ibaresini eleştirdi - Son Dakika


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