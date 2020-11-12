İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.11.2020 12:53
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bu sistemde olumsuzlukların yegane sorumlusu bizatihi başkandır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bu sistemde olumsuzlukların yegane sorumlusu bizatihi başkandır. Sarayın siyaset yapma şekli ve bu sistem değişmedikçe hiçbir şey değişmeyecektir." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk siyasetinin son günlerde tarihinde görülmemiş ciddiyetsizliklere sahne olduğunu ifade etti.

"Devlet geleneğimizin AK Parti iktidarlarınca rafa kaldırıldığı günlerden bu yana gayriciddi birçok gelişmeye şahit olduk." diyen Dervişoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını sosyal medyadaki mesajından öğrendiklerini belirtti. Dervişoğlu, "Devlet yönettiğini iddia edenlerden bu ciddiyetsizliğe karşı bir ciddiyet uyarısı yapmalarını bekledik. Biz bu kadar önemli bir makamı böyle bir ciddiyetsizliğe mi emanet ettik? Hükümet artık aklını başına almalı, nepotizm esaretinden kurtulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Piyasaların Berat Albayrak'ın istifasına verdiği olumlu tepkinin "kendisine duyulan güvensizliğin bir anlamda ortaya çıkması" olduğunu savunan Dervişoğlu, dolar kurundaki düşüş nedeniyle borç stokunun 66 milyar TL azaldığını söyledi.

Bu parayla iki tane Atatürk Barajı yapılabileceğini, 700 bin emeklilikte yaşa takılana ortalama 2300 TL olmak üzere 45 ay boyunca maaş verilebileceğini kaydeden Dervişoğlu, istifayla ortaya çıkan tablonun sorunların topyekün çözüleceği anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Dervişoğlu, "Bu sistemde olumsuzlukların yegane sorumlusu bizatihi başkandır. Sarayın siyaset yapma şekli ve bu sistem değişmedikçe hiçbir şey değişmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları anımsatan Dervişoğlu, "Enflasyon her geçen gün yükselirken nasıl oluyor daha da düşürülebiliyor, doğrusu anlayabilmiş değilim. 'Merkez Bankamızın atacağı adımların yanında olacağız, hukuk devletini güçlendireceğiz' dediler. Bir iktidarın 18. yılında edeceği sözler değil bunlar ama İYİ Parti olarak bunların takipçisi olacağız." sözlerini sarf etti.

"Bedeli olacaktır"

Bir gazetecinin " Ümit Özdağ'ın açıklamaları vardı. Anayasa yapım süreciyle ilgili olarak iki kişinin ismini verdi. Meral Akşener'in divandan habersiz olarak yetki verdiğini söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Özdağ'ın beni asıl ilgilendiren ifadesi 'ben asla milletime yalan söylemedim' demesidir. 'Milletime yalan söylemedim' diyen bir siyasi şahsiyetin göz göre göre yalan söylüyor olması tarafımdan kabul edilebilecek bir davranış değildir. İYİ Partide her şey şeffaf biçimde yürütülmektedir. İYİ Partinin gizli ilişkileri ve gizli ajandaları yoktur. Özellikle HDP'nin içinde bulunduğu bir Anayasa görüşmesinin yapılmasının mümkün dahi olamayacağını açıklıyorum. Ümit Özdağ'ın iddialarını ciddiye alan herhangi bir arkadaşımız yoktur. Biz iktidarın büyük yalanlarıyla uğraşıyoruz. Ümit Özdağ'ın küçük ve mide bulandıran yalanlarıyla vakit kaybedecek durumda değiliz. Bunun bir bedeli olacaktır. Kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama kendini strateji dehası diye tanımlayan bu arkadaşımızın bence yaptığı işi değerlendirebilecek aklıselim arkadaşları da vardır. Onlarla otursun konuşsun. Kendisini dün psikolojik yönden de gergin gördüm, acil şifalar diliyorum."

Dervişoğlu, "Nasıl bir bedel?" sorusuna, "Kendisi disiplin kuruluna sevk edilmiş durumda. Siyasetin bedeli bellidir. İYİ Partiye vermeye çalıştığı bu zararın bir karşılığı olmalı." cevabını verdi.

Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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