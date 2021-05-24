İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

24.05.2021 17:49
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "İddialar muteber midir değil midir, bilmem ama vahim olduğu muhakkaktır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "İddialar muteber midir değil midir, bilmem ama vahim olduğu muhakkaktır. Lakin henüz savcılardan bir ses yok. Sanki 'öküz ölmüş ortaklık bozulmuş' gibi bir izlenim ediniyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazda Selanik'ten Türkiye'ye gelenlere ilişkin kullandığı ifadeleri nedeniyle Düzce'nin Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nu eleştiren Dervişoğlu, müftünün açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmasını yerinde bulduklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Selanik'ten ne çıkar, diye merak edenlere buradan sesleniyorum. Selanik'ten vatan kurtaranlar çıkar. Selanik'ten devlet kuranlar çıkar. Milleti yaşatmak için büyük bir irade sergileyenler çıkar. Kısaca Selanik'ten Mustafa Kemal ve onun evlatları çıkar." diye konuştu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Türkiye'yi gezdiklerini, halkın sorunlarını dinleyerek Meclis'in gündemine taşıdıklarını dile getiren Dervişoğlu, milletin aklının devlette olduğunu ancak devletin aklının, eli milletin cebinden çıkmayan müteahhitlerde olduğunu savundu.

Meral Akşener'in yurt içi gezilerinde sürekli provokasyonlarla karşılaştıklarını belirten Dervişoğlu, "Anket sonuçları iktidar mensuplarını rahatsız etmiş olacak ki bizim milletle buluşmamızdan muzdarip oluyorlar. Aslında susturmak istedikleri biz değil, milletin ta kendisidir. İYİ Parti'nin milletin sesi olmasından korkuyorlar. Asıl korkması gerekenler bizler değil, suçlulardır. Zira herkes bilir ki suçlular her zaman korkak olurlar. Bizden kimse kısır kavgaların tarafı olmamızı beklemesin. Kavga biçimimiz çatışmak değil, gerçekleri söylemektir." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, kavgalarının yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik ve kul hakkı yiyenlerle olduğunu söyledi.

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddiaları

İsim vermeden suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına değinen Dervişoğlu, "İddialar muteber midir değil midir, bilmem ama vahim olduğu muhakkaktır. Konuyla ilgili muhataplar karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Lakin henüz savcılardan bir ses yok. Sanki 'öküz ölmüş ortaklık bozulmuş' gibi bir izlenim ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda TBMM'nin elinin kolunun neredeyse bağlı olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Herkes Meclis'ten çare beklemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Meclis'in gensoru yetkisi elinden alınmıştır. Soruşturma önergesi için de salt çoğunluk gerekmektedir. Araştırma önergeleri ise iktidar kanadı oylarıyla reddedilmektedir. Cumhurbaşkanı vaziyet almadığı müddetçe sığınılacak tek yer yargıdır. Onun da bağımsızlığı maalesef tartışmalıdır. Yani tuz kokmuştur. Doğru lafı yanlış adam söyledi diye doğruyu, yanlış lafı doğru adam söyledi diye adamı eğip bükmeye kalkışmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, adaletin görevinin hakikati aramak olduğunu ancak iktidarın hakikati aramak yerine kendisini hakikatin yerine koymaya çalıştığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'de en fazla ihtiyaç duyulan şey ahlaklı siyasettir. Demokrasinin fazileti, faziletli siyasetçilerin varlığıyla hissedilir. Zihniyeti sakat, geçmişi şaibeli, kadroları sabıkalı olan bu zevatın siyasete ahlak ve seviye kazandırması asla beklenemez. İşte bu sebepten dolayı saray siyaseti değil, halk siyaseti vadediyoruz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bitmek bilmeyen ihtirasları yüzünden bütün değerlerimizi çürütüyorlar. Türkiye'de yaşadıklarımız başka bir ülkede yaşanmış olsaydı neler olurdu? Japonya'da olsaydı intiharlar, harakiriler birbirini kovalardı. Ben 'intihar etsinler, harakiri yapsınlar' demiyorum ama hiç olmazsa istifa edecek kadar 'Japon olsunlar' diyorum."

Dervişoğlu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırımın oğluyla ilgili iddialara ilişkin bir soruya "Bu konularla ilgili kendimi savcının yerine koymam. Delilleri analiz etmeye asla kalkışmam. Taraflar konuşuyor, iddiaların muhatabı olanlar da konuşuyor. Ama asıl konuşması gereken devletin savcıları. Savcıların sükutunu anlamsız buluyorum." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, muhalefetin erken seçim talebine ilişkin bir soruya ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çöktüğünü, Türkiye'nin o enkazın altında kaldığını, bu enkazın altından kalkmanın tek yolunun ise seçim olduğunu savundu.

Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiği yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya ise "Bunu açıklaması icap edenler başkalarıdır. 'Herkesin haysiyeti maaşı kadardır' gibi bir anlaşılmaz söz orta yerde dolaşmaktadır. Bu söylenen şey milletvekillerini asla töhmet altında bırakmaz. Burası Gazi Meclisidir. Bu çatının altında bu düşüklüğü sergileyen birileri varsa da ifşa edilmesi zaruridir." yanıtını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Müsavat Dervişoğlu, Sedat Peker, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek         
18:37
Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin         
18:12
3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir? 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?         
17:59
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada         
17:22
Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu         
16:56
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 18:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement