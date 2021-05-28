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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

28.05.2021 16:06
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Kredi kartı ile yapılan işlem miktarında son bir yılda 41 milyarlık artış yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Kredi kartı ile yapılan işlem miktarında son bir yılda 41 milyarlık artış yaşandı. Geçen yıl takibe düşen toplam 5,2 milyarlık bireysel kredi kartı borcu düşünüldüğünde vatandaşımızın ne kadar darda olduğu anlaşılmaktadır." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yolsuzluk, kaçakçılık, cinayet gibi konularda karşılıklı iddialarla ülke gündeminin meşgul edildiğini, İYİ Parti olarak Türkiye'nin bu tür gündemlerle meşgul edilmesinden rahatsız olduklarını ifade etti.

Ülkeyi karış karış gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini, asıl gündemin geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat pahalılığı, demokrasi hukuk ve adalet eksikliği olduğunu gözlemlediklerini belirten Dervişoğlu, hükümetin esnafa açıkladığı destek paketinden sonra akaryakıta büyük oranda zam yaptığını belirtti. Dervişoğlu, iktidarın kaşıkla verdiğini kepçe ile aldığını ileri sürdü.

Müsavat Dervişoğlu, son bir yıl içerisinde piyasada bireysel kredi kartı kullanım miktarının 114 milyar liradan 155 milyar liraya yükseldiğine dikkati çekerek, "Kredi kartı ile yapılan işlem miktarında son bir yılda 41 milyarlık artış yaşandı. Geçen yıl takibe düşen toplam 5,2 milyarlık bireysel kredi kartı borcu düşünüldüğünde vatandaşımızın ne kadar darda olduğu anlaşılmaktadır. Bugün 34,5 milyon vatandaşımız yaklaşık 900 milyar liralık kredi borcunun altında inlemektedir. Ödenemeyen borçlar ve giderilemeyen ihtiyaçlar yüzünden intiharlar artmaktadır. Son dört ay içerisinde 434 intihar vakası yaşanmıştır." diye konuştu.

Hükümetin zaman kaybetmeden yeni tedbirler almak zorunda olduğunu söyleyen Dervişoğlu, bazı şirketlerin 9 milyarın üzerindeki vergi borcunun silindiğini, devletin mali gücünü bu kesimler için değil zor durumda olan esnaf ve çiftçiler için harcaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısı konuşmasına işaret eden Dervişoğlu, "Erdoğan'ın tehdit içeren konuşmalarını kınıyorum. Sayın Erdoğan'ı bir de bu vesile ile elini vicdanına koymaya ve Allah'ın emirlerine uymaya davet ediyorum. Toplumumuzda bunların anlayacağı dilden konuşmamızı isteyen bir kesim de var. Gerginlik üreten çatışmacı dili kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Milletin çizdiği istikametten bir milim bile ayrılmadan sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Rize'de çay üreticisinin zor durumda olduğunu iddia ederek, çiftçilerin, durumlarını anlatmak için topladıkları çayları sokaklara döktüğünü söyledi.

Genel Başkan Meral Akşener'in açıkladığı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme değinen Dervişoğlu, bu sistemle yolsuzluk, haksızlık ve yoksulluğun ortadan kalkacağını öne sürdü.

Müsavat Dervişoğlu, Kredi Kartı, İYİ Parti, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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