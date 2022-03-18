Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil" - Son Dakika
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Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil"

18.03.2022 16:49

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin en büyük sorununun üretim olduğunu söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin en büyük sorununun üretim olduğunu söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret etti.

Dervişoğlu, çarşı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın, vatandaşın siyasetçiyi görmek, sorunlarını paylaşmak istediğini, siyasetçinin görevinin de halkın sorunlarını TBMM gündemine getirerek çözüm aramak olduğunu ifade etti.

Seçim yasası değişikliğiyle ilgili basın mensuplarının sorusuna Dervişoğlu, "Seçim yasasının tartışılması isteniyor, ele alınması isteniyor. Ben İzmir milletvekiliyim. Yasa TBMM'ye sunuldu ama henüz komisyona gelmedi. Komisyonda ele alacağız. Önerilerimizi sunacağız. TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde görüş ve düşüncelerimizi açıklayacağız." yanıtını verdi.

İYİ Parti standına ziyaret

İYİ Parti Konak İlçe Teşkilatının Kemeraltı'ndaki standını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasi kadro oluşturduklarını ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bütün problemlerin çözümüne yönelik projeler ürettiklerini belirtti.

Dervişoğlu, vatandaşın talep ve beklentisine uygun projeler hazırladıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorunların en büyüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Öncelikle ondan kurtulacağız. Ondan sonra iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, parlamenter, demokratik bir düzene geçişin yol taşlarını döşeyeceğiz. Şimdiden çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Milletin seçim beklediğini kaydeden Dervişoğlu, ekonominin durumunu kaynamayan tencerelerin, ödenemeyen elektrik ve doğal gaz faturalarının anlattığını söyledi.

Dervişoğlu, Türkiye'nin imkanları ve insan kaynaklarının sorunların çözümü için yeterli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye bunları hesaplamalıydı. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de açıkladı. Türkiye bütün yumurtaları tek sepete koruyor. Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil. Buna mazeret aranmaması lazım. Türkiye'de en önemli sorun üretim sorunu. Tarım ürünlerini biz ithal ediyoruz. Stratejik ürün planlaması yok. Bu ülkeye yağ, hububat, bakliyat lazım olduğunun ya da olacağının bilinmesi lazımdı. Hükümet maalesef bu stratejik planlamayı yapmadı. Çiftçilerin yüzde 50'ye yakını çiftçilikten çekildi. Üretmeyen, üretemeyen bir Türkiye var."

Mazot, enerji, tohum, gübre fiyatları ve sulama maliyetleri nedeniyle çiftçilik yapmanın zor hale geldiğini, hayvancılığın da bitme noktasına ulaştığını savunan Dervişoğlu, "Bunları yönetemezseniz açlıklar kıtlıklar da kuyruklar da kapınızda olur. Ben yaşım itibarıyla bu ülkede her şeyi gördüm bundan 40 yıl önce gördüğümü bugün bu hükümet nedeniyle görüyor olmaktan da ziyadesiyle üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, konuşmasının ardından Kemeraltı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu: Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil
Müsavat Dervişoğlu: Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil
Müsavat Dervişoğlu: Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil

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Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müsavat Dervişoğlu: 'Türkiye kıtlıkları, yoklukları hak eden bir ülke değil' - Son Dakika


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