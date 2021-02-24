İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu

24.02.2021 21:45

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, gittikleri her yerde Türkiye'nin müşterek problemlerine karşı müşterek çözümler üretebilmek adına gayret sarf ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, gittikleri her yerde Türkiye'nin müşterek problemlerine karşı müşterek çözümler üretebilmek adına gayret sarf ettiklerini söyledi.

Dervişoğlu, beraberinde parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu ile partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Süleyman Akar ve partililer ile görüşen Dervişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Mardin programını tamamladıklarını yarın Batman, bir sonraki gün ise Diyarbakır'da ziyaretlerde bulunacaklarını belirtti.

"Gittiğimiz her yerde Türkiye'nin müşterek problemlerine karşı müşterek çözümler üretebilmek adına gayret sarf ettik." ifadesini kullanan Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'nin batısındaki problem neyse güney doğusundaki problem aynı. Ekonomik sıkıntıların ve adalet arayışlarının fevkinde bölgemizde bir de DEAŞ probleminin olduğuna şahitlik ettik. TBMM'de grubu bulunan parti olarak bu problemin çözme noktasında elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz."

Poyraz da partilerinin gücünü milletten aldığını ve önemli bir siyasi duruş gösterdiklerini söyledi.

Güney doğu bölgesinde bundan sonra çok daha aktif ve görünür olacaklarını vurgulayan Poyraz şöyle devam etti:

"Amacımız öncelikle vatandaşımızın, esnafımızın, işçimizin ve çiftçimizin dertlerini dinleyebilmek. Dinlediğimiz dertleri en yüksek tondan iktidara haykıra bilmek. İktidar bunu duyar, duymaz; bu iktidarın değerlendirmesi ve onun sonuçlarına katlanacağı bir tavırdır. Ama İYİ Parti her daim milletten aldığı gücü ve milletin ihtiyaçlarını kamuoyunda hiçbir çekincesi olmadan hiçbir sansüre mahal vermeden en yüksek tonda dile getirecektir."

Ensarioğlu da Türkiye'de ilk defa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salgına rağmen esnaf gezisi yaptığını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu

Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Türkiye, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu Mardin'de konuştu - Son Dakika


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