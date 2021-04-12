İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan, MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan, MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın açıklamasına tepki Açıklaması

12.04.2021 13:53
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan, MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın açıklamasına tepki Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'den 'HDP kapatılmasın, dokunulmazlıklar kalkmasın, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın' şeklinde bir tek cümle kurulmuş değildir.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'den 'HDP kapatılmasın, dokunulmazlıklar kalkmasın, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın' şeklinde bir tek cümle kurulmuş değildir. Hal böyleyken bu kadar basit bir yalanı ispatlamak, sözü sarf edenlerin siyasi namus borcudur." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partilerine yönelik nezaket sınırlarını aşan beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Sürekli yalan söyleyen, iftira atan, elinde bir kova katranla gezip önüne gelene kara çalmaya çalışanlara" seyirci kalamayacaklarını ifade eden Dervişoğlu, "Büyük ve küçük ortaklı bu iktidar yapısı, büyük ve küçük ölçekli yalan ve iftiranın merkezine dönüşmüştür. Milletimiz bu gerçeği görüyor. Hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yalanı tek sayfa içinde görmemiştim. Allah ıslah etsin." diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin, Türk milletinin emri doğrultusunda, milletin evlatları tarafından kurulan, milliyetçi, demokrat ve kalkınmayı esas alan bir parti olduğunu belirtti.

Akçay'ın iddia ettiği gibi İYİ Parti'den, "HDP kapatılmasın, dokunulmazlıklar kalkmasın, Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılsın" şeklinde bir tek cümle kurulmadığını kaydeden Dervişoğlu, "Hal böyleyken bu kadar basit bir yalanı ispatlamak, sözü sarf edenlerin siyasi namus borcudur. Koltuk uğruna borç ödeyebiliyorlar da siyasi namustan haberdarlar mıdır? Doğrusu bunu kestiremiyorum. Dün milli menfaatlerimizi ve bekamızı ilgilendiren konularda verdiğimiz onlarca soru önergesine 'hayır' oyu verenler, İYİ Parti'ye laf etmeden önce haftalarca düşünmeli ve nihayetinde sükutu seçmelidirler. Susup oturmaları gerekenlerin, basit yalanlarla milletimizin kafasını karıştırmaya hakları yoktur." ifadesini kullandı.

-"Neyi üzerinize alındınız ki rahatsız oldunuz?"

İYİ Parti'nin adını terör örgütü ya da onun siyasi temsilcileriyle birlikte anıp, "Sizi kim bir araya getirdi?' diye soran Akçay'a sorular yönelttiğini vurgulayan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılım sürecinde, 'Türkiye'nin beka sorunu' dediğiniz, 'hesap sormazsam namerdim' dediğiniz, evinin karşısına 'ne mutlu Türküm diye yazdırmazsam alçağım' dediğiniz iktidar partisiyle asıl sizi kim, hangi güç ve gerekçe bir araya getirmiştir? Cevaplanması icap eden soru budur. 'İP ile HDP arasında ne fark var' diye soran MHP Grup Başkanvekili'ne şunu hatırlatmak isterim; dün, HDP'nin oturduğu ittifak koltuğuna, soğutmadan oturan sizsiniz. Doğu Türkistan konusunda dut yemiş bülbüle dönen, ne kadar milli mesele varsa, ortağını kızdırmamak için yutkunan basiretsizliğin sahibi de sizsiniz.

Bu gerçekler yüzünüze vuruldukça, İYİ Parti büyüdükçe, milletimiz aslında ne olduğunuzu anladıkça sinirlenmeniz gayet normal. Normal olmayan;

104 amiralin yayımladığı bildiriye karşı, milletimizin huzuruna çıkarak, en net tavrı koyan saygıdeğer Genel Başkanımızın, demokratik tavrını hazmedememiş olmanızdır. Askeri teamüllere aykırı olarak, rütbeye ya da alfabetik sıraya göre değil de bildirinin en başına, bir dönem İYİ Parti'de görev almış bir ismi siz mi yazdırdınız? Sayın Genel Başkanımızın, bildiri eylemini, siyasi şartları gözeterek, zevzeklik olarak tanımlamasından, neyi üzerinize alındınız ki rahatsız oldunuz?"

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan, MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu

Son Dakika Haberleri
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan mesaj var: Maskeli adam geliyor         
15:11
Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı         
14:50
88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar         
14:22
Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar         
13:42
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu         
11:37
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor         
11:24
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 15:20:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan, MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei