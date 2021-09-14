İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Seferihisar'ı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde partililer ve esnafı ziyaret etti.

Seferihisar ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, daha sonra esnafla sohbet etti.

Dervişoğlu, gazetecilere, Seferihisar'ın, insanı ve doğasıyla İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Sadece seçim zamanı oy istemeye gelen milletvekili olmadığını kaydeden Dervişoğlu, "Her zaman bölgemizde ziyaretlerimi yapıyorum." dedi.

Dervişoğlu, ilçedeki vatandaşların sorunlarını dinledi.