Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret eden Usta, Dernek Başkanı Adem Şahin , dernek yönetimi ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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