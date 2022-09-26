İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.
Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret eden Usta, Dernek Başkanı Adem Şahin, dernek yönetimi ve muhtarlarla bir araya geldi.
Dernek başkanı Şahin, Usta'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Muhtarlarla sohbet eden Usta, Tarım Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğini ifade etti.
Ekonomi politikalarını eleştiren Usta, üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Usta, Havza Muhtarları Derneği'nin ardından Havza OSB'yi ziyaret etti.
Usta'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Hüseyin Eski ile partililer eşlik etti.
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