İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti

26.09.2022 16:39
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret eden Usta, Dernek Başkanı Adem Şahin, dernek yönetimi ve muhtarlarla bir araya geldi.

Dernek başkanı Şahin, Usta'ya dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhtarlarla sohbet eden Usta, Tarım Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomi politikalarını eleştiren Usta, üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Usta, Havza Muhtarları Derneği'nin ardından Havza OSB'yi ziyaret etti.

Usta'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Havza İlçe Başkanı Hüseyin Eski ile partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Muhtarları Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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