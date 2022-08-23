İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti

23.08.2022 17:48
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Usta, Kavak otogarında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Ziraat Odası Başkanlığını, ardından Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaret etti, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Tarım girdilerindeki artışın zirai ve hayvan yetiştiricilerini olumsuz etkilendiğini öne süren Usta, bazı hububat üreticilerinin de Toprak Mahsulleri Ofisine ürün vermede sıkıntı yaşadıklarının savundu.

Usta'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve Kavak ilçe Başkanı Kenan Yıldırım ile partililer eşlik etti.

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Kaynak: AA

Erhan Usta, İYİ Parti, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Kavak ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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