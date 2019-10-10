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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Açıklaması

23 dakika önce

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bir karış toprağımızın, bir çakıl taşımızın üzerinde tartışma yaratılmasına izin vermeyiz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bir karış toprağımızın, bir çakıl taşımızın üzerinde tartışma yaratılmasına izin vermeyiz. Dost düşman bunu böyle bilmek mecburiyetindedir." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nın ülkeye, devlete ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehdidi bertaraf etmek ve sınır güvenliğini temin etmek üzere operasyon başlattığını hatırlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Siyasi partiler, tezkere görüşülürken dış politikada atılmış yanlış birtakım adımlardan kaynaklı sorunların eleştirilerini bir tarafa bırakmak suretiyle günü değerlendirmiş ve neticede Türkiye'nin menfaatine olan bu zorunlu adımın atılmasına katkı sağlamıştır. Görünen ve anlaşılan o ki harekat planlandığı gibi devam ediyor. İktidarın, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin temini noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısına değinen Dervişoğlu, devam eden operasyonla ilgili muhalefet liderlerinin bilgilendirilmelerini arzu ettiklerini dile getirdi.

Devletin ve milletin birliğinin herkes için önemli olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Bir karış toprağımızın, bir çakıl taşımızın üzerinde tartışma yaratılmasına izin vermeyiz. Dost düşman bunu böyle bilmek mecburiyetindedir. Yaşadığımız coğrafyada emelleri olan bazı güçler bulunmaktadır. Onlar tarihi okuduklarında Türk milletinin hangi kudrete sahip olduğunu göreceklerdir. Yedi düvel bir araya gelse Türkiye'yi hedeflerinde uzaklaştıramaz. Bunu herkes iyi bilmelidir." ifadesini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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