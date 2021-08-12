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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi

12.08.2021 12:46

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Mağdur olan insanların başka coğrafyalardan ülkemize gelmelerini asla ve kata yadırgıyor değilim. Ama bunun bir plan çevresinde gerçekleştirilmesi lazım." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Mağdur olan insanların başka coğrafyalardan ülkemize gelmelerini asla ve kata yadırgıyor değilim. Ama bunun bir plan çevresinde gerçekleştirilmesi lazım." dedi.

İzmir'de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, doğal afetlerin öngörülebilir olduğunu kaydederek Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın hassasiyeti nedeniyle orman yangınlarına açık bir ülke olduğunu dile getirdi.

Aynı tehdidin bölgedeki diğer ülkeler için de geçerli olduğunu ifade eden Dervişoğlu, devlet olarak böyle bir tehdide karşı tedbirli olunması, tedbirsiz yakalanmak ciddi bir yönetim zafiyeti olarak algılandığında da kızılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de göç yönetiminden kaynaklanan ciddi sorunlar yaşandığını savunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Mağdur olan insanların başka coğrafyalardan ülkemize gelmelerini asla ve kata yadırgıyor değilim. Ama bunun bir plan çevresinde gerçekleştirilmesi lazım. Komşularımız içerisinde problemlerden düçar olan insanlar Türkiye'yi bir medet kapısı olarak görebilirler. Bu fevkalade normal bir şeydir. Ama bunun bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi lazım. 'Sınır kapıları delik deşik' bir ülke görüntüsü sergilenmemesi gerekiyor. Bu iskanların doğru bir biçimde gerçekleşmesi icap ediyor. Her isteyenin Türkiye'nin dışından gelip istediği yere yerleşebilmesinin önünün açılmaması lazım. Türkiye'nin bir göç merkezine dönüşmemesi lazım. Uzun vadede nüfus problemleriyle de karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir. Devletin bu konularda uyanık olması lazım. Eğer güçlü bir devletseniz, kadirşinas bir milletseniz elbette ki çevrenizdeki mazlum topluluklara da kollarınızı, gönüllerinizi açacaksınız. Ama bunları yerleşim planlarını doğru yapmadan, iskan sorunlarını halletmeden, onların uzun vadedeki eğitimleriyle alakalı tedbirleri almadan gerçekleştirmemiş olursanız burayı bir göç hendeğine dönüştürürsünüz."

Aşıya davet

Dervişoğlu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinin hala devam ettiğine dikkati çekerek aşı meselesinin ciddiye alınmasını istedi.

Aşı karşıtlarını yadırgadığını dile getiren Dervişoğlu, "Kişi kendisiyle ilgili kararları kendisi verebilir ama salgın sürecinde başkasına zarar verecek şahıs kararlarının alınması hiç yerinde değildir. Aşı olmamışları aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in performansına ilişkin soru üzerine şöyle devam etti:

"Önemli işlere imza attığı söylenebilir. Merkezi yönetim-yerel yönetim uyumsuzluğunun ortadan kaldırılması noktasında fedakar adımlar atan taraf oldu denebilir. Ama İzmir'in sorunlarının çözülmesi için daha ciddi adımlar atılması lazım. İzmir halkı daha fazlasını hak ediyor."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


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