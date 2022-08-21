İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Tunç Soyer tarafından astırılan "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı" afişlerine tepki: Kaldırılmasını talep ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının bulunduğu "Barışın İkinci Yüzyılı", "İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı afişlere ilişkin açıklama yaptı.

TUNÇ SOYER'İ AFİŞLERİ KALDIRMAYA DAVET ETTİ

Dervişoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. 9 Eylül İzmir'in ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun zafer günüdür. Sayın Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI ZATEN 2023'TE KUTLAYACAĞIZ"

Bir sonraki paylaşımında bunun gerekçesini de açıklayan Dervişoğlu, "Sayın Başkan; Bu yıl 9 Eylül zaferinin 100.Yıldönümü. Cumhuriyetimizin ve Lozan Barış Antlaşmasının 100.yılını ise 2023'de zaten beraberce kutlayacağız. Türkiye ve İzmir için böylesine önemli bir tarihi zaferi kavram kargaşası içinde kerhen kutluyormuş izlenimi veremeyiz." dedi.