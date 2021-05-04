İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini değerlendirdi Açıklaması

04.05.2021 17:17
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni anayasa önerisine ilişkin, "Bu ucube sisteme, teokratik ve diktatöryel sisteme destek verebilecek yeni bir anayasa hazırlama peşindeler.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni anayasa önerisine ilişkin, "Bu ucube sisteme, teokratik ve diktatöryel sisteme destek verebilecek yeni bir anayasa hazırlama peşindeler. Bunu için bu teklife başından 'ret' diyoruz." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs'ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatan Türkkan, Türkiye'de gazeteciler hakkında garip gerekçelerle davalar açıldığını, gazetecilerin yazdıkları yüzünden sabahın köründe gözaltına alındığını savundu.

TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine değinen Türkkan, Türkiye'nin, son 23 ayın en yüksek enflasyon oranını gördüğünü, enflasyonda dünyada 14'üncü, Avrupa'da birinci, G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Merkez Bankasındaki "128 milyar dolar eridi" iddialarını hatırlatan Türkkan, konuyla ilgili henüz net bir cevabın verilmediğini ve herkesin birbirini yalanladığını öne sürdü.

"128 milyar dolardan sonra Merkez Bankasının 159 ton altını da mı kayıp?" sorusunu yönelten Türkkan, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu, kamuoyunu aydınlatmak, 159 ton altının akıbetini açıklamak zorundadır. Dolar bitti, şimdi de sıra altında mı?" ifadesini kullandı.

"İktidar, tam kapanma destek paketini açıklamalıydı"

İktidarın tam kapanma destek paketini açıklaması gerektiğini belirten Türkkan, "Günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara destek sağlanmalıydı. İktidar, ülkenin her yerinden yükselen feryatları duyuyor mu bilmiyorum. İnsanlar artık çaresiz ve açlıktan bunalmış durumda. Madem tam kapanma kararı aldınız, o zaman çalışamayan insanların ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretmeniz gerekirdi." diye konuştu.

Türkkan, hükümetin esnafa yardım yerine, ABD'ye maske, gözlük ve dezenfektan gibi yardımlar yaptığını ancak ABD'nin bu yardımlara güldüğünü iddia etti. ABD'nin, şu anda sadece kendi vatandaşlarını aşılamakla kalmadığını, ülkeye giren herkesi aşıladığını dile getiren Türkkan, "Siz kim, ABD'ye yardım yapmak kim?" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevden alındığını ancak arkasında bıraktığı enkazın hala durduğunu söyleyen Türkkan, buzdağının görünmeyen kısmını ortaya çıkarmak için Pekcan'ın, bakan olduktan sonra görevden aldığı bürokratların başına gelenlere bakılması gerektiğini kaydetti.

Lütfü Türkkan, Pekcan döneminde gümrüklerin nasıl kevgire döndüğünü görmek için Derince Limanı'na bakılmasının yeterli olduğunu dile getirdi. Türkkan, Pekcan'a, "Türkiye'de tüm zamanların rekorunu kıran kokainin yakalanmasında öncü rol üstlenen müdür, neden müdürlük makamından alınıp teftişe çekildi?" sorusunu yöneltti.

Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa taslağı önerisi

Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa taslağı önerisine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına peşinen 'ret' diyoruz. Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş, hastanelerde ölüyor, aşı bulamıyor. İnsanlar açlıktan intihar ediyor. İşsizlik gençlerde yüzde 26'ya çıkmış. Dış politikada Türkiye şamar oğlanına dönmüş. ABD Başkanı bu kadar yıldır düzgün yönetilen sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ifade etmiş. Siz bunlardan bahsetmeden sadece kamuoyunun gündemini değiştirmek için ortağınızın, ağababanızın bile haberi olmayan bir anayasa taslak metni hazırlıyorsunuz. Biz bu ucube sisteme payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşıyız.

Böyle gündemi işgal edecek, sadece gerçek gündemi karartacak saçma sapan tekliflerin Türkiye'de bir karşılığı olmaz. Anayasayı delik deşik ettiler yeni anayasa yapsanız ne olur? Bundan sonra hakkınızda soruşturma yürütecek olan Yüce Divan görevi yapacak Anayasa Mahkemesini itibarsız hale getiriyorsunuz. Türkiye'de mevcut Anayasa uygulanıyor mu? Mevcut Anayasa'da hangi maddeler Türkiye'nin iyi yönetilmesinin önünde engel? Bu ucube sisteme, teokratik ve diktatöryel sisteme destek verebilecek yeni bir anayasa hazırlama peşindeler. Bunu için bu teklife başından 'ret' diyoruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Türkkan, "Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi için henüz bir seçim takvimi başlamadı. Bizim önceliğimiz kimin cumhurbaşkanı olmasından ziyade Türkiye'yi bu ucube sistemden bir an önce kurtarıp, bu soyguna, talana yol veren bu yönetenlerden kurtaracak modeli geliştirmektir. Cumhurbaşkanı adayı daha sonraki meselemizdir. Onu oturup, tartışırız." görüşünü paylaştı.

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Türkiye, Anayasa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Bahçeli'nin yeni anayasa önerisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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