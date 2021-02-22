İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı kınadı.

Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir meczubun AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile alakalı yazdığı twiti okudum. Siyaseten eleştirmek adına, bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durumdur. Kınıyorum." ifadesini kullandı.