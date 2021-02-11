İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan gençlere "Demokrasiden vazgeçmeyin" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan gençlere "Demokrasiden vazgeçmeyin" çağrısı Açıklaması

11.02.2021 13:45
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan gençlere

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, toplumlar için demokrasinin önemine dikkati çekerek, gençlere demokrasiye sıkı sıkıya bağlanmaları çağrısında bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, toplumlar için demokrasinin önemine dikkati çekerek, gençlere demokrasiye sıkı sıkıya bağlanmaları çağrısında bulundu.

Türkkan, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'deki grup toplantısında, 12 Eylül Darbesi öncesinde yaşananlara değindiğini hatırlattı.

O dönem üniversitelerin nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu hep beraber yaşadıklarını belirten Türkkan, "Bu, sisteme bir başkaldırıdır. Kendileri de yaptılar. Başörtü eylemlerini hatırlayın, her cuma çıkışı öğrencilerin yaptığı başörtü eylemleri, başörtü takmayan evlatlarımız tarafından da desteklendi. Bu bir demokrasi talebiydi çünkü haklıydı." dedi.

Milletin gerçek gündeminin aslında ekonomi olduğunu dile getiren Türkkan, şunları kaydetti:

"Ben bu kadar insana yardım ediyorum' demek, bir yöneticinin, ülkeyi yönetenin eksikliğidir. Hemen sormak lazım, 'Bu adamı niye yardıma muhtaç hale bıraktın?' Asıl olan onun yardıma muhtaç olmaması ama bundan siyaset devşiren AK Parti iktidarı, bunu bir siyaset algoritması olarak ülke gündeminde 18 senedir tutuyor."

Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na da değinerek, "İnsanlar ay sonunu getiremiyor, aya gitmek ne demek? Ay sonunu getirsin rahatlıkla da aya gitmeye bir ara bakarız. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'te ayla ilk temas müjdesi verdi. Nasıl bir temas olacak onu da merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin toplum hayatında çok önemli bir pencere olduğunu vurgulayan Türkkan, bu konuda gençlere çağrı yaptı.

Türkkan, şöyle konuştu:

"Zaman zaman açık kaldığında yağmur yağar sizi ıslatabilir ama sakın pencereyi kapatmayın. Kar yağar sizi üşütebilir, sakın kapatmayın. Zira kapattığınız anda havasızlıktan boğulursunuz. Toplumlar için demokrasi gerçekten bu kadar önemli. Zaman zaman size sıkıntı yaratabilir ama sakın ola vazgeçmeyin. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum; sıkı sıkıya bağlanın demokrasiye. Çünkü Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan söylemden bahsediyorum."

Basın toplantısına, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu, Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile partililer katıldı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan gençlere 'Demokrasiden vazgeçmeyin' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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