İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik, "İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak, bu ülkede bir provokasyon çağrısıdır.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik, "İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak, bu ülkede bir provokasyon çağrısıdır. Bu provokasyona Türk milletinin gelmeyeceğini düşünüyorum. Camilerin bağlı olduğu müftülükle alakalı acil soruşturma açılmasını bekliyorum." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun 8 Mayıs'ta Twitter hesabından "Cumhurbaşkanının yüzde 50'den fazla oyla seçilmesinin bazı anlamları üzerine" başlıklı metinde kullanılan dilin "kabul edilemez" olduğunu savundu. Açıklamada geçen "Türkiye toplumu" ifadesini eleştiren Türkkan, "Bölücülük kokan ve terör örgütü PKK'nın dili olan bu tanım niye bu raporda kullanılmıştır? Bu raporda kullanılan dil ile PKK'nın dili aynı dildir. Türk kimliğini inkar etmek memleketimize zarar getiriyor." diye konuştu.

"Milli birlik" kavramının zedelendiğini ileri süren Türkkan, "Bu dil sakıncalıdır, bölücülüktür, ayrımcılıktır. Millet kavramını tartışmaya açarsanız arkasından sırayla coğrafya, dil gibi konular gelecek. Kendilerine sahte aidiyetler yaratacaklar. Dilimizi, Türkçemizi, ülkemizi tartışmaya açmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Türkkan, " AK Parti'nin yeni bir çözüm süreci için ısınma turları attığını, bu metinde kullanılan ifadelerin de "yeni çözüm süreci" için atılan ısınma turlarının habercisi olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1'i savunduklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tümüyle reddettiklerini belirten Türkkan, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün şart olduğunu savundu.

"Saygısızlık olarak nitelendiriyorum"

İzmir'de müftülüğün ses sistemine girilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Türkkan, şunları kaydetti:

"Camiden böyle bir marşın çalınmasını inananlara karşı saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Bunu asla kabul etmiyorum, reddediyorum. O camilerin bağlı olduğu kurumun neresi olduğuna da bakmak lazım. İzmir Müftüsü, o camilerin yöneticileri ile alakalı devletimizin soruşturma açması lazım. İnsanların inançlarıyla bu şekilde oynamak, bu ülkede bir provokasyon çağrısıdır. Bu provokasyona Türk milletinin gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunun kimseye faydası olmaz. Camilerin bağlı olduğu müftülükle alakalı çok acil bir şekilde soruşturma açılmasını bekliyorum."

İYİ Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:24 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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