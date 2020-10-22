İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Ekmeği, askıya çıkarttılar. Bu, insanlar ekmeğe muhtaç demek. Seçimden başka çare yok, sadece ayak sürüyorlar. 2021 yılı seçimsiz bitmeyecek." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, IMF ve OECD'nin bu yıl Türkiye'nin küçülmesini öngörürken, ekonomiyi yönetenlerin binde üç büyümeden bahsettiklerini belirtti. Türkkan, "IMF ve OECD mi yoksa ekonomiyi yönetenler mi yalan söylüyor?" diye sordu.

"AK Parti ekonomiyi yönetmiyor, yoksulluğu yönetiyor; AK Parti, insanları yoksullaştırıyor ve onlara yardım ederek oy devşiriyor. AK Parti'nin ekonomi politikası bu." iddiasında bulunan Türkkan, "Saray ve şürekasının saltanat sürmeye devam ettiğini bütçede gördük. 83 milyon insan saraya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Milletin gerçek enflasyonunun "yüzde 35-40 arası" olduğunu savunan Türkkan, kimsenin aklına asgari ücretten alınan verginin sıfırlanmasının gelmediğini; "iktidarın yüreğinin sadece yandaşları için attığını" söyledi.

Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 100 milyon liranın biner lira olarak dağıtıldığının açıklandığını anımsatan Türkkan, "Marifet bu değil, marifet, yandaşlara verdiğiniz paraları kesmek. Bir taraftan fakir fukaraya para dağıttığını söylüyor diğer taraftan bu paranın 5 mislini yandaşa vergi indirimi olarak sağlıyor." dedi.

Hükümetin "faiz lobisinin gerçek anlamda eline düştüğünü, başka da çaresinin kalmadığını" savunan Türkkan, "Ancak bir gariplik var, faizi yükselterek doları da düşüremiyorlar. Alınması gereken kararı zamanında almayınca sonradan alınan karar ekonomide bir fayda getirmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkkan, Sayıştay raporlarında Eti Maden İşletmelerinin yurt dışında bulunan iki şirketinin genel müdürlerine 13 bin 500 avro maaş verildiğinin yazıldığını dile getirerek, "Yani 120 bin liradan fazla. Yani 50 asgari ücretlinin maaşı kadar. Bunlar ülkeyi yönetmiyorlar, soyuyorlar." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın, 92 yaşındaki KOAH, yüksek tansiyon ve şeker hastası annesinin, hükümetin kriterlerine göre risk grubunda olmadığını ifade eden Türkkan, "Niye? Çünkü grip aşısı yok. Ne kadar var, 1,5 milyon. Risk grubundaki insan sayısı 10 milyon. 'Ölmesi mümkün olanları gözden çıkaralım, öncelikle günde beş defa sürüntü testi yapan saraydaki arkadaşlarımızın ve yakınlarının aşılarını yapalım, kalırsa millete de yaparız' diye bir düşünce var. Aşı üretiminde Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi kapatıldığı için aşı artık üretemiyoruz. Ne acıdır ki umudumuz ithalata kaldı. 'Büyük Türkiye' dedikleri bu işte. Aşı üreten bir kurumun kapısına kilit vurulması için bu ülkeye düşman olmanız gerekiyor." dedi.

AK Parti gençlik kollarının "siz kimsiniz?" diye bir video hazırladığını belirten Türkkan, "Orada Türk olduklarını unutmuşlar. Türk ne zaman deveye binmiş? Türk, ata biner. Orada bile kendilerini Arap zannediyorlar. Türk tarihinde at var, deve yok." görüşünü dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarını boykot ile ilgili AK Parti yöneticisinden veya yetkililerinden herhangi bir tepki gelmediğini belirten Türkkan, "Bu Arap faşistlerinin hiçbir ürününü, markalarını evlerimize sokmamalıyız." diye konuştu.

Türkkan, dış politikaya ilişkin eleştirilerde de bulunarak, Türkiye'nin, iktidarın dış politikadaki yanlış tercihleri yüzünden giderek yalnızlaştığını öne sürdü.

Sorular

Gazetecilerin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın disipline sevkiyle ilgili son durumun ne olduğunu sorması üzerine Türkkan, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'ye muhtemel yapılacak operasyonel birtakım hareketlerin daha önce bilgisini almıştık. Arkadaşlarımızın kongreden çıkan duygusal tepkilerini, bu operasyonlara destek verecek şekilde sürdürmeleri belki o duygusal tepkilerin ötesine geçmiştir. İYİ Parti çok operasyona uğradı. Bu bir krizdir ve İYİ Parti bu krizi yönetmeye muktedirdir. Bu operasyon karşısında İYİ Parti daha da güçleniyor.

Bir kişinin disipline sevk edilmesinin istenmesinin önünde engel yok, bu istenebilir, benim için de istenebilir, bunu parti kurulları değerlendirir ama biz demokrasinin iliklerine kadar işletildiği bir partiyiz. Bu, bizim geçmişte demokrasi mücadelesi vererek bir parti kurduğumuzdan kaynaklanıyor. Özdağ'ın tepkisinin kongreden sonra ortaya çıkması tabii ki manidar."

Türkkan, erken seçimle ilgili bir soruya, "Ekmeği, askıya çıkarttılar. Bu, insanlar ekmeğe muhtaç demek. Seçimden başka çare yok, sadece ayak sürüyorlar. 2021 yılı seçimsiz bitmeyecek." karşılığını verdi.