İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.04.2021 18:29
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Madem bu parayı sattınız, karşılığında Türk lirası olarak aldığınız yaklaşık 900 milyar lira para nerede?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Madem bu parayı sattınız, karşılığında Türk lirası olarak aldığınız yaklaşık 900 milyar lira para nerede? O para da ortada yok değil mi? O para olsaydı tam kapanma da uygulayabilirdiniz. Anlaşılan 128 milyar doların Türk lirası olarak alınan karşılığı da yok." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para borsası kuran Faruk Fatih Özer'in, yatırımcıları dolandırdığı iddiasına değinen Türkkan, Türkiye'nin, "tavuktaki kümes gibi herkes tarafından yolunduğunu" ileri sürdü.

Türkkan, "20'li yaşlarda bir genç, Türkiye'yi 2 milyar dolar dolandırmış ve yurt dışına kaçmış. Bugün sizin hesabınıza bir yerden 100 bin lira gelse, MASAK, 'Nereden geldi bu para?' diye sorar. Bu parayı, bu gencin hesabına girene ve çıkana kadar kimse sormamış. Niye kimse müdahale etmemiş? Neden bu insanların soyulmasına izin verilmiş? Ayrıca bu gencin bazı siyasilerle fotoğrafını da görünce 'Bunun siyasi bir ayağı var mı?' diye de düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasındaki "128 milyar doların eridiği" iddialara değinen Türkkan, Merkez Bankasındaki döviz rezervlerinin 2019 ve 2020 yıllarında büyük oranda satılarak, eksiye düştüğünün herkes tarafından bilindiğini savundu.

Haftalardır "128 milyar dolar nerede?" diye sorduklarını anımsatan Türkkan, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu soruya hala net bir cevap alamadıklarını, iktidar mensuplarının konuyla ilgili farklı cevaplar verdiğini kaydetti.

Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı yer değiştirmekten bahsediyor. Buranın coğrafi koordinatları hangisi? Cumhurbaşkanı 'ihanet' diyor, en büyük ihanet 128 milyar doları iç etmektir. Bunun hebasını da vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın konuyla ilgili 42 farklı cevap verdiğini, paraların akıbetini, çıkıp mertçe açıklamak yerine vinçlerle pankart avına çıktığını iddia eden Türkkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lidyalılar parayı 2 bin 721 yıl önce icat ettiler. Paranın icat edildiği günden bu güne kadar her gün 128 bin dolar kenara koysanız, 128 milyar dolar ancak ediyor. 128 milyar dolar neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 bütçesine denk gelen bir para. Yani cebinizde bu para varsa tüm memurların maaşlarını ödüyorsunuz. Üstüne bir yıl boyunca toplanan tüm vergileri kendi cebinizden karşılayabiliyorsunuz. Kalan parayla köprü, hastane, otoyol ve diğer tüm ihaleleri kendiniz karşılayabiliyorsunuz. Kısaca bu para Türk milletinin bir yıllık alın terinin tamamı demek. Madem bu parayı sattınız, karşılığında Türk lirası olarak aldığınız yaklaşık 900 milyar lira para nerede? O para da ortada yok değil mi? O para olsaydı tam kapanma da uygulayabilirdiniz. Anlaşılan 128 milyar doların Türk lirası olarak alınan karşılığı da yok."

"TOBB ve TESK'e bağlı odalar iki yıl boyunca üyelerden aidat almasın"

Bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı uzun süreli tam kapanma önerisinde bulunduğuna işaret eden Türkkan, "İktidar sıfırı tüketmemize neden olduğu için artık ne fabrikaları kapatmak mümkün ne de küçük esnafı ayakta tutacak destekleri sağlamak mümkün. Türkiye'nin kefen parasını bile yediler." görüşünü savundu.

Salgın sürecinden tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Türkkan, TOBB ve TESK'e bağlı odaların, iki yıl boyunca üyelerden aidat almamasını istedi.

Türkkan, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çıkan iddiaları anımsatarak, Meclis'in bu konuyu yargıya taşıması gerektiğini belirtti.

Elektrik şirketlerine salgın döneminde yaşadıkları zorluklar nedeniyle yaklaşık 3 milyar lira yardım yapılacağını, yapılan bu yardımların elektrik faturalarına yansıyacağını kaydeden Türkkan, "Şimdi soyguna bir kılıf bulmuşlar. Şirketlere aktarılacak olan 3 milyar liralık yardımı faturalara gizli zam olarak ekleyecekler. Milletin parasıyla yandaşlarının deliklerini kapatmaya çalışıyorlar. Gerekçeleri de pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketiminin azalması, elektrik üretim fiyatlarının düşmesi. Bu millet sizin yandaşlarınızı doyurmak zorunda mı?" diye sordu.

"Biden döneminde artarak devam edecek"

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Türkkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milyar dolarlık ödemesi adeta ABD tarafından gasp edildi. Şimdi geldiğimiz noktada ortada ne uçak var ne de para var. Sayın Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak 'F-35 vermiyor musunuz? Kusura bakmayın biz tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz' diyerek, ABD'ye rest çekiyordu. Ancak sonradan öğrendik ki iktidar, Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ödeme yaptığı F-35 programında kalmasını sağlamak için ABD'de gizlice lobi faaliyetleri yürütmüş. 750 bin dolar para ödenmiş. Şu geldiğimiz noktaya bakın, bir devlete savaş uçağı alabilmek için 1,2 milyar dolar ödeyeceksiniz. O devlet, parasını ödediğiniz uçakları size teslim etmeyince de gideceksiniz o ülkenin hukuk firmalarına arabuluculuk yapması için tekrar ödeme yapacaksınız."

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Nisan'da Türkiye'ye karşı büyük bir tuzak kurduğunu, 1915 olayları tasarısının kabul etmeye hazırlandığını belirten Türkkan, "F-35 savaş uçaklarımızın gasp edilmesi, sözde Ermeni soykırımının yeniden gündeme getirilmesi, Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı tutum ve ülkemizin güney hattında açıkça destekledikleri terör devleti projesi bize göstermektedir ki Trump dönemindeki Türkiye düşmanlığı, Biden döneminde artarak devam edecektir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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