Üye Girişi
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

04.06.2021 14:50
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, seçimin, en meşru hak olduğunu ifade ederek, "Biz de istemeye devam edeceğiz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, seçimin, en meşru hak olduğunu ifade ederek, "Biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Kırıkhan'da askeri aracın kaza yapması ve Zeytin Dalı Hareket bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

RTÜK'ün kararlarına değinen Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerini eleştiren gazeteciler ve basın yayın organlarının cezalandırıldığını ileri sürdü.

Türkkan, milletin nefes alamadığını, evine ekmek götüremeyen babaların olduğunu, fırınlarda askıda ekmeklerin, dolduğu gibi boşaldığını savunarak, "Hani bu ucube sisteme geçince kimse yatağa aç girmeyecekti? İnsanlar açlıktan yatağa bile giremiyor. Hani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik? İlk 20'ye düştük. 2013 yılında kişi başı gelir 12 bin 600 dolar seviyesine çıktı. Şimdi 8 bin 600 dolara kadar indi. Dolar daha da arttı. Türk milleti daha da fakirleşti." diye konuştu.

Hesap verme zamanın geldiğini ileri süren Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelin milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak 'erken seçim istemek ihanettir' demiş. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Kendisi ihanet olarak değerlendirebilir ama bana göre değil. Seçim milletin istediği zaman olur. Anayasa'da belirtilen zamanın dışında, ihtiyaç duyulduğunda milletin önüne sandığı koymak demokrasinin erdemlerindendir. Demokrasiden kaçmak başka bir şeydir. Demokrasiden kaçmak diktatörlüktür. Seçim en meşru haktır, biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın. Bunu da ihanet diyerek savsaklayıp yorgan altına saklamayın."

Türkiye'yi Romanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerle kıyaslayan Türkkan, elindeki tabloları gösterdi.

Lütfü Türkkan, "Romanya daha yeni demokrasiye geçen bir ülke. Türkiye'de bir asgari ücretli maaşıyla 88 hamburger alabiliyor ama Romanya'da asgari ücretle 120 hamburger alabilirsiniz. İtalya'da bir asgari maaşla 110 roman, Türkiye'de 23 roman alabilirsiniz. Hollanda'da asgari ücretle 28 spor ayakkabısı, Türkiye'de ise sadece 4 spor ayakkabısı alabilirsiniz. Aynı şekilde İngiltere'de 155 kilo kıyma alınırken Türkiye'de asgari ücretli 50 kilogram kıyma alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkkan, salgın döneminde vatandaşların çaresiz bırakıldığını, sadece bir şirkete 9,5 milyar liralık vergi istisnası sağlanırken, 84 milyon vatandaşa ise 8 milyar lira doğrudan nakdi yardım yapıldığını öne sürdü.

Vatandaşlara verilen 315 milyar liralık banka kredisinin, 219 milyar lirasının borç öteleme olduğunu dile getiren Türkkan, ortada yardım gibi bir durumun olmadığını iddia etti.

Türkkan, yakında yeni bir çözüm sürecinin de başlayacağını ileri sürerek, "Bunların ellerinde iktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı. Cumhur İttifakı'nı genişletecek çabalar da yetersiz kalınca son çare olarak göreceksiniz, yakında yeni bir açılıma başlayacaklar. Bağırdıklarına, sağa sola terörist demelerine bakmayın. Terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar. Daha önce bunu yaptılar. Terörist dedikleriyle Oslo'da, İmralı'da buluşup pazarlık yaptılar yeniden o günler geliyor. Çünkü çaresizler, her şeyi yapabilirler. Önümüzdeki süreçte yeni bir açılıma hazır olun." görüşünü savundu.

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Son Dakika Haberleri
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı         
15:01
Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi         
14:54
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
12:48
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:11:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement