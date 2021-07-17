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İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

17.07.2021 16:20
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sığınmacıların Türkiye'deki varlığının sürdürülebilir olmadığını belirterek, "İYİ Parti'nin iktidarında Türkiye'yi dünyanın göç merkezi olmaktan kurtaracak sınır politikalarını 'hudut namustur' ilkesine göre yeniden inşa edeceğiz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sığınmacıların Türkiye'deki varlığının sürdürülebilir olmadığını belirterek, "İYİ Parti'nin iktidarında Türkiye'yi dünyanın göç merkezi olmaktan kurtaracak sınır politikalarını 'hudut namustur' ilkesine göre yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, genel kurulda Anayasa'ya aykırı, kanun yapma tekniği açısından "İçtüzüğün adeta içinden geçen" bir kanun teklifini görüşmeye devam ettiklerini savundu.

Türkkan, "İktidarın, FETÖ'yü, kendi fütuhat alanını genişletmek ve muhalif olan her sesi kısmak için kullandığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini" söylediğini dile getiren Türkkan, bu açıklamadan bir gün önce de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da "Çözüm sürecini önemsediğini, yeni bir sürecin daha başlaması gerektiğini" ifade ettiğini aktardı.

Türkkan, "2023 öncesi iktidar, OHAL şartları altında cumhuriyete karşı kendi devrimini yapmaya hazırlanıyor ama anket sonuçları hepsinin uykularını kaçırıyor. Hangi düşmanla ittifak kuracaksın? Cumhur İttifakı bırakın yüzde 50'yi, yüzde 40'ı, yüzde 30'u bile bulamayacak." görüşünü savundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın "KKTC'nin ismiyle birlikte anayasasını da değiştirip başkanlık sistemini getirmeyi planladıklarını" söylediğini belirten Türkkan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Lefkoşa'da bir saray yaptırması için akıl verip duruyordu. Nedeni ortaya çıktı. Sonunda eteklerindeki taşları döktüler. KKTC'nin adı değişecek ve başkanlık sistemi gelecek. Türkiye'de tek adam sisteminin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Şimdi bir de yavru vatanda yavru başkanlık sistemine geçmeyi arzuluyorlar. Tüm bunların üstüne KKTC'nin de adı değişecekmiş. KKTC'nin adının değişmesi Annan Planı'nda da vardı. Annan Planı'nı el altından uygulamaya başlayacaklar. Mavi Vatan'ın ortasına hançer saplamaya hazırlanıyorlar. Umarım bu yanlışa sürüklenmezler."

"İktidar, gaflet uykusundan uyanmalı"

Söz konusu Ege'deki milli menfaatler ve Mavi Vatan ise Türk Milletinin hakkı olanı söküp alacak dirayeti bulunduğunu dile getiren Türkkan, dirayeti olmayanın "Birleşmiş Milletler duvarında ağlayan iktidarın kendisi" olduğunu ileri sürdü.

"Ege'deki Türk adalarına sahip çıkamayan ve Yunanistan'ın adalarımızı işgaline seyirci kalan iktidara BM kapısında sızlanmak yakışıyor mu?" diye soran Türkkan, "İktidar, gaflet uykusundan uyanmalıdır. Yunan sınırında kurulan ABD üslerini görmezden gelen, burnumuzun dibindeki silahlandırılan adaları yok sayan iktidar, Türkiye'yi hazırlıksız yakalanacağı bir maceraya sürüklemektedir. Bunun adı dış politika değil olsa olsa vatana ihanet olur." dedi.

Türkiye'ye günde 500 ila 1000 arasında Afgan'ın yasa dışı yollarla giriş yaptığını söyleyen Lütfü Türkkan, Türkiye'de bulunan sığınmacı sayısının Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek şekilde hızla ilerlediğini savundu.

Türk milletinin böyle bir külfete daha fazla katlanamayacağını dile getiren Türkkan, "Türk halkının vergileri üzerinden finanse edilen sığınmacıların Türkiye'deki varlığı sürdürülebilir değildir. İYİ Parti'nin iktidarında Türkiye'yi dünyanın göç merkezi olmaktan kurtaracak sınır politikalarını 'hudut namustur' ilkesine göre yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Türkkan, "dini kullananlara prim değil üçer beşer maaş verildiğini" öne sürdü.

İYİ Parti, Türkiye, Mülteci, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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