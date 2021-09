İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Türkiye'nin yüzde 60'ının erken seçim istediği bir yerde siz istediğiniz kadar 'Biz erken seçim yapmayız.' deyin, Türk milleti bunu istiyor ve erken seçim yapacaksınız. Başka çareniz yok." dedi.

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyareti kapsamında ikili görüşmelerde bulunacağını hatırlatan Türkkan, "Parasını ödediğimiz ve teslim almadığımız F35 uçaklarına da değinse ya. ya parasını ödediğimiz F35 uçaklarını bize teslim etsinler veya ödediğimiz 1,25 milyar doları faiziyle beraber bize iade etsinler." diye konuştu.

Türkkan, ABD'nin Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na askeri yığınak yaptığını hatırlatarak "Madem dost ve müttefik ülkeyiz, 'Dedeağaç'taki askeri yığınağı kime yapıyorsun?' Hazır ABD'deyken, müttefik ve dost gördüğünüz Amerika'ya bunu sorun? Dedeağaç'taki yığınak kime?" diye sordu.

-"Seçim kanunu değişikliği bu yüzden"

İktidarın, "Millet erken seçim istemiyor, muhalefet istiyor." dediğini ifade eden Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kendi seçmeni dahil Türkiye'nin büyük çoğunluğu erken seçim istiyor. Kendilerine yakın bir araştırma şirketi geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptı, orada bile seçmenin yüzde 60'ı Türkiye'de erken seçim istiyor. Anketlere göre, son seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenin yüzde 40'ı erken seçim istiyor. AK Parti seçmeni, bu iktidardan kurtulmak istiyor. Türkiye'nin yüzde 60'ının erken seçim istediği bir yerde siz istediğiniz kadar 'Biz erken seçim yapmayız.' deyin, Türk milleti bunu istiyor ve erken seçim yapacaksınız, başka çareniz, kurtuluşunuz yok. Tek adam sisteminden kurtulmak, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için Türkiye erken seçim istiyor. Bunlar da bunu biliyorlar. Seçim kanunu değişikliği bu yüzden. 20 yıldır yapmadıkları işleri yapmaya başladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar ne seçim değişikliği yaparlarsa yapsınlar sonuç vermeyecek ve çok büyük bir farkla gidecekler. Milyonlarla ifade edilen bir farkla gidecekler."

-"Kira miktarlarına düzenleme getirin"

Daha önce yurt ücretlerinin, öğrencilerin bütçesini sıkıntıya sokmayacak miktarda olduğunu ifade eden Türkkan, "Yurtlarda yer yok, kiralar fahiş şekilde artmış. Devletin sarayında oturuyorsanız sorun yok ama ay sonunda kirayı denkleştirmek için kara kara düşünüyorsanız sorun çok büyük." dedi.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Türkkan, "Otomobil fiyatları uçmuş, bayiler stokçuluk yapıyor, üç ay önce 2 bin 500 lira olan ev kirası 4 bin lira olmuş ama 'sorun yok.' Marketlerde her hafta fiyat değişiyor, etiketleri durduramıyorsunuz yine 'sorun yok.' Esas sorun bizatihi Türkiye'yi yönetenlerde. 'Sorun yok.' demekle sorunlar çözülmüyor. Burs miktarını artırın, kira miktarlarına düzenleme getirin." ifadesini kullandı.

New York'ta açılışı yapılan yeni Türkevi binasına değinen Türkkan, "New York'ta açılışını gerçekleştirdikleri 170 metrelik binayı o kadar abartıyorlar ki Türkiye'deki gariban vatandaşın o binadan haberi yok. Olsa da kendi derdine düşmüş, bununla ilgilenecek hali yok. Halktan koptukları için betona tapmaya başladılar. Bu iktidar betona tapıyor. Hindistan'da ineğe tapanlar gibi bunlar da betona tapıyorlar. Sanırsınız New York'un ilk gökdelenini inşa ettiler." görüşünü savundu.

CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." açıklamasına ilişkin bir soru üzerine Türkkan, "Türkiye'nin müktesebatı olan hiçbir bölgeden vazgeçilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu, saldırgan bir tutum değil, Türkiye'nin kendi haklarından vazgeçmemesi gereken bir noktadır. Bu, partimin görüşü değil, şahsi kanaatimdir." dedi.

-"Belki pansuman tedaviyle durdurmak isteyebilirler"

Türkkan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununun çözümü noktasında HDP'nin muhatap alınması" yönündeki sözleri ve ardından eski HDP Genel Başkanı, Van Milletvekili Sezai Temelli'nin "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." açıklaması da soruldu. Türkkan, "Türkiye Cumhuriyeti bir terör örgütünü muhatap alamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce böyle bir hata yaptı, çözüm sürecinde terör örgütünü ve elebaşını muhatap aldı. Geldiğimiz nokta ortada. Hendekler kazıldı, 800 şehit verdik. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin, terör örgütünü muhatap alması asla ve kat'a söz konusu olamaz. Bunu söyleyenin de sözlerini doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Seçimin zamanında yapılacağına yönelik açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Türkkan, şunları kaydetti:

"2022 seçimsiz geçmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri de bunu teyit eder manadadır. 'İlla Ekim'de çıkaracağız.' telaşı, Kasım 2022'de bir seçimi işaret eder. Kasım 2022'ye uzanmaları da o kadar zor ki... Seçim kanunundan vazgeçip, Ekim 2022'den önce de seçime gitmeleri hiç sürpriz olmaz. Çünkü her geçen gün eriyen bir iktidar var. Bir an önce seçime gidip bu erimeyi belki pansuman tedaviyle durdurmak isteyebilirler. Bu da çok mümkün olmayacak."