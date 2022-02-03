İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, enflasyon ve dış ticaret verilerini değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin "Memur ve emeklilere yapılan maaş zamları son 2 aylık enflasyonla gitmiş oldu. Bundan sonra memurlar keseden yiyecekler." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış ticaret istatistikleri ile ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 aydaki enflasyon artışının yüzde 26,2 olduğunu belirten Usta, "Memur ve emeklilere yapılan maaş zamları, son 2 aylık enflasyonla gitmiş oldu. Bundan sonra memurlar keseden yiyecekler." ifadesini kullandı.

TÜİK'in Yİ-ÜFE verisini yıllık yüzde 93,53 olarak açıkladığını aktaran Usta, TÜİK'in bu verinin üç haneli olmamasına özen gösterdiğini savundu. Usta, "Bu enflasyon rakamları son 30 yılın en yüksek rakamları. Bağımsız akademisyenler de enflasyon hesabı yapıyorlar. Yıllık enflasyona yüzde 115 diyorlar. TÜİK'in rakamlarına karşı zaten her zaman kuşku olmuştu." diye konuştu.

Dünyanın konuştuğu enflasyonların Türkiye'dekinin ancak 10'da biri olduğunu ifade eden Usta, yıllık enflasyonun Endonezya'da yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye, Fransa'da yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a, İtalya'da yüzde 3,9'dan yüzde 4,8'e çıktığını, Almanya'da ise yüzde 5,3'ten yüzde 4,9'a düştüğünü kaydetti. Başka ülkelerin yıllık enflasyonlarının Türkiye'nin aylık enflasyonunun yarısı kadar olduğunu belirten Usta, Avro Bölgesi'nde ise yıllık bazda yüzde 5,1 enflasyon görüldüğüne dikkati çekti.

Erhan Usta, Türkiye'deki enflasyonun iktidarın kötü yönetiminden kaynaklandığını öne sürerek "Enflasyon ve ekonomi açısından bizim ligimiz belli oldu. Enflasyonu bizden yüksek ülkeler var. Biri Venezuela. Borçlarını ödeyemeyen, bir ara enflasyonu milyona kadar çıkmış. Türkiye artık bu ülkenin ligine geldi. Bu ligde, Sudan, Lübnan, Suriye, Surinam, Zimbabve ve Arjantin var. Borçlarını ödeyemez durumdaki Arjantin'in durumu bile bizden daha iyi. Erdoğan'ın 20 yılın ardından Türkiye'yi getirdiği nokta burasıdır." dedi.

"İktidara bunlar kılavuzluk ediyor"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın "Ocak ayında eksi enflasyon beklediğini" söylediğini anımsatarak, "İşte iktidara bunlar kılavuzluk ediyor. Türkiye'nin halini siz düşünün. Bu tür kişileri Finans Ofisi Başkanı yaparsanız, bunların sözleriyle hareket ederseniz, her defasında yanılırsınız." sözlerini sarf etti.

Akaryakıt fiyatlarında son bir ayda yüzde 44 artış yapıldığını dile getiren Usta, enflasyonun en çok dar ve sabit gelirlileri ezeceğini söyledi. Yüksek enflasyonun, reel ücretler üzerinde düşürücü etki yaratacağına işaret eden Usta, "Bundan sonra yoksulluğu göreceğiz. TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı, asgari ücret kadar." şeklinde konuştu.

Enflasyondaki artışın maliyet oluşturacağını ve ihracatçının "rekabetçi kur modeli" bağlamında kurdan kaynaklanan rekabet avantajını kaybedeceğini dile getiren Usta, "Rekabetçi kur argümanları çürüdü, enflasyonla mücadele edebilecek programlar gitti. Bütün bir model çöktü." ifadelerini kullandı.

"Bakan Nebati'nin söylediği şeyleri çok ciddiye almamak lazım"

Erhan Usta, devleti yönetenlerin ciddi olması ve tutarlı davranması gerektiğini vurgulayarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dış ticaret verilerini açıklarken ithalat verisine değinmediğini belirtti. Türkiye'nin, tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştığını anlatan Usta, "Aynı zamanda tüm zamanların açık ara en yüksek ocak ayı ithalat rakamının olduğu söylenmiyor. Bu nasıl davranıştır, akıldır, ilkesizliktir? Bakan Muş, 'İhracatımızı övünerek söylememiz lazım, yüzde 17 artmıştır.' diyor. İthalat yüzde 55 artmış. Ondan hiç bahsetmiyor." diye konuştu.

Dış ticaret açığının ocakta 10,4 milyar dolar olduğunu kaydeden Usta, bunun son 15 yılın en yüksek dış ticaret açığı olduğunu belirtti. İktidarın ekonomi modelini cari fazla üzerine kurguladığını anımsatan Usta, gelecek aylarda cari açığın daha fazla artacağını, ayrıca ekonominin en sağlam tarafı bütçede açıkların konuşulmaya başlanacağını iddia etti.

Usta, bir gazetecinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarını sıralayarak değerlendirmesini istemesi üzerine, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylediği hiçbir şeyi dikkate almıyorum. Teknik olarak bir şeyi izah etmesi gerek. O makam öyle sloganvari şeyleri söyleyecek bir makam değildir. Öyle 'pırıltılarla...', 'Gözümüzü 6 ay kapatalım.' Gözümüzü kapattık, daha ikinci ayda yüzde 50 enflasyona geldi Türkiye. O da TÜİK rakamı. Bakan Nebati'nin söylediği şeyleri çok ciddiye almamak lazım." değerlendirmesini yaptı.