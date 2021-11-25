İYİ Parti'li Usta: Muhalefet partileriyle değerlendirme toplantısı yapacağız - Son Dakika

İYİ Parti'li Usta: Muhalefet partileriyle değerlendirme toplantısı yapacağız

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, "Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündem ile ilgili konuştu. Hükümetin ekonomi politikalarına eleştiren İYİ Parti'li Usta, artık hiç kimsenin herhangi bir öngörüde bulunamadığını söyledi. Hükümetin enflasyonla mücadele etmediğini savunan Usta, "Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz. Bu, refah anlamına gelir ancak sanayide dönüşümü sağlamadan ve üretim kapasitesini artırmadan sadece kur politikasıyla bu nasıl olacak?" diye sordu.

İYİ Parti'li Usta, ülkeye gelen dövizlerin üretken alanlarda kullanılması yönünde uyarılar yaptıklarını belirterek, "Ancak hükümet maalesef bu uyarıları dinlemedi. Yapılan hataların sonucunda borcu döndürmekte zorlanan bir hükümet var karşımızda. Eğer bir şey yapılacaksa bunu piyasaya anlatmak zorundasınız. Piyasayı inandırmadığınız zaman, doğru bir iş yapsanız bile netice alamazsınız. Bunu bile yapmaktan aciz bir durum var" diye konuştu.Kötü giden ekonominin meydan okuyarak kurtarılamayacağını söyleyen Usta, "Kurtuluş mücadelesi yüzyıl önce yapıldı. Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz" dedi.'CHP İLE ORTAK MİTİNG PLANIMIZ YOK'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İYİ Parti'li Usta, CHP ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, partilerinin miting programlarının devam edeceğini ancak CHP ile ortak miting yapma planlarının olmadığını belirterek, "Ancak bugün saat 17.30'da, Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız. Şimdiye kadar gelen cevaplara göre toplantıya İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi katılacak. Bir yol haritası çıkaracağız. Bu toplantı herhangi bir parti çatısı altında yapılmayacak" diye konuştu.