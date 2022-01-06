İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İlk kez duyduğum bir kavram, 'enflasyondaki köpük' meselesinin ne olduğunu bize izah etmek durumundalar." dedi.

Usta, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı devir sürelerinin uzatılmasını düzenleyen maddesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Daha önce değişik tarihlerde devlete ait 18 limanın işletme hakkı devrinin yapıldığını ve bu limanların şu anda özel sektör tarafından işletildiğini söyleyen Usta, "Bu limanların önemli kısmının işletme sürelerinin bitmesine çok uzun süre var. En yakın olanın dahi işletme süresi 2027'de bitiyor. AK Parti Grubu ve hükümet, nedenini anlayamadığımız şekilde işletme süresi 5 yıl sonra bitecek olan limanın dahi işletme süresini tekrar uzatmak istiyor. Buna neden ihtiyaç doğdu diye soruyoruz. Hiçbir cevap yok." diye konuştu.

Düzenlemenin, "yağmalama mantığıyla yapıldığını" savunan Usta, "Limanlar milletin malıdır. 2067'ye kadar bir uzatım yapmaya hangi hükümetin hakkı var? 2067'ye kadar süre uzatımına gidiliyor; hangi fiyatta olacağı belli değil. Rekabetin olmadığı bir şekilde Türkiye'yi 2067'ye kadar bağlamamak gerekir. İktidar değişiminde bunların hepsi gözden geçirilecektir. Yatırımcıları da bu konuda bilgilendirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kimsenin önünü göremediği bir ortamda kimsenin yatırım yapamayacağını ifade eden Usta, "1 yıldan uzun süredir ticari kredi verilmiyor, yatırım kredisi zaten yok. Ticari kredi faiz oranları yüzde 30'un üzerine çıkmış. Böyle bir ortamda kim yatırım yapacak, kim üretim yapacak? Bunu bize söylemeleri gerekir. 'Türkiye ekonomi modeli' diye ortaya koyulan modelin altında bir şey yok, yalnızca levha var. Bunun temeli üretim ve yatırımsa üretim ve yatırım yapılacak ortamın oluşturulması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"İhracatta tarihi rekorlar kırılıyor." açıklamalarına değinen Usta, "İhracat yapan sanayicimizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, onlara şükranlarımızı arz ediyoruz ancak dış ticaretin iki boyutu var; ihracata bakıyorsunuz da ithalatta rekor kırmıyor muyuz? Türkiye tarihinin en yüksek ithalatı gerçekleşti. 225 milyar dolarlık ihracata karşın bu yıl 271 milyar dolar da ithalat oldu. Bir tarafa bakıp diğer tarafı görmeyen anlayışla ülkeyi idare etmek mümkün değil." dedi.

Enflasyonun, Türkiye'nin ciddi bir problemi olduğunu belirten Usta, şunları kaydetti:

"Enflasyonu nasıl düşüreceklerine ilişkin hiçbir şey yok. 'Kurdaki, enflasyondaki köpüğü aldık.' diyorlar. İlk kez duyduğum bir kavram, 'enflasyondaki köpük' meselesinin ne olduğunu bize izah etmek durumundalar. Toplumu ikna etmediğinizde ve enflasyon beklentilerini düzeltmediğiniz zaman enflasyonla mücadele edemezsiniz. Enflasyonla mücadelenin birinci şartı enflasyon beklentileridir. Enflasyonunuz yüksek olabilir ama enflasyon beklentilerini olumluya çevirmeniz lazım. Bu da ortaya kapsamlı bir program koymakla olur. Bunu mutlak suretle hükümetten bekliyoruz."