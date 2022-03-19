İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Usta, il başkanı Hasan Aksoy, ilçe başkanları Burcu Işıtan Satar ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Usta, İlkadım ilçesinde hizmete açılan bir iş yerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yabancılar Pazarı'nda da ziyarette bulunan Usta, Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu.