İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

19.03.2022 21:49
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Usta, il başkanı Hasan Aksoy, ilçe başkanları Burcu Işıtan Satar ve yönetim kurulu üyeleri ile mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan Usta, İlkadım ilçesinde hizmete açılan bir iş yerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yabancılar Pazarı'nda da ziyarette bulunan Usta, Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnafla buluştu.

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Hasan Aksoy, Erhan Usta, İYİ Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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