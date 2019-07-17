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İYİ Parti Grup Toplantısı

2 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ege bir Yunan denizi değildir.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ege bir Yunan denizi değildir. Akdeniz'in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir" dedi. Akşener, İYİ Parti Meclis Grup Toplantısında konuştu. Akşener, 15 Temmuz 2016'da askerin, polisin, bürokrasinin, sivil toplum kuruluşlarına sızmış, 'sızdırılmış' bir çetenin Türk Devleti'ne meydan okuduğunu belirterek, İstiklal Marşı'nda o 'Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım' diyen milletin kalkışmayı durdurduğunu ifade etti. Akşener, "Türk milletinin devlet ve demokrasi geleneği 17 yaşında değil. Bu gelenek 5 bin yaşında. Bugünkü kazanımlarımızı, bu devasa tarihe ve kahramanlarına borçluyuz" ifadelerini kullandı. Faizin tasarruf-yatırım arasındaki denge olduğunu kaydeden Akşener, "Eğer bir ülkede tasarrufları arttırabilirsen, dışarıya muhtaç kalmadan kendi iş dünyana aktarabilirsin. Bu tasarrufu kim yapacak; devlet ve millet" diye konuştu. Dış politikaya değinen Akşener, "İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Ege bir Yunan denizi değildir. Akdeniz'in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir" dedi.
(İHA)
Meral Akşener, İYİ Parti, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
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