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İYİ Parti Grup Toplantısı

8 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şırnak'ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Şırnak'ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum. Kendisini tehdit edenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, Seçil öğretmen Cumhuriyettir, Seçil öğretmen Türkiye'dir" dedi.


Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Cumhuriyeti yerelden merkeze, devletiyle, milletiyle birlikte kutlanmasının millete hizmet eden dil ve siyaset tarzına ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, "Şırnak'ta minik öğrencileriyle Türk bayraklarını alıp, 29 Ekim kutlaması yapan Seçil öğretmene selam gönderiyorum. Kendisini tehdit edenler, şunu çok iyi bilmelidirler ki, Seçil öğretmen Cumhuriyettir, Seçil öğretmen Türkiye'dir. Milletimizin ortak varlığından bile düşmanlık üretmeye çalışırlar. Songül Aydemir'in şehit olan nişanlısı Umut Çoşkun'u uğurlamaya gelirken giydiği beyaz önlüğe baksınlar. 'Biz' olursak, bugünümüz de, yarınımız da, o gelinlik kadar şerefli, o gelinlik kadar ak pak olur. Bu memleketin mayası, bu asalette gizlidir" diye konuştu.


Türkiye'nin zor zamandan geçtiğini kaydeden Akşener, "Son on yıldır, dünyanın başına bela edilen Büyük Ortadoğu Projesi nihayet kapımıza dayandı. Milletimizin ve bizim ülkemizin iyiliği uğruna destek verdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nda bugün gelinen noktadan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İYİ Parti, Şırnak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
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