İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oluşturulacak devlet bakanlığı için ismi önerilen Hasan Özmen'in şahsında Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen kardeşlerimizin bir hükümetten diğerine farklı tavırlarla karşılaşılması riski maalesef hala devam ediyor. Bu riskin giderilmesi için Türkmen kardeşlerimizin statüsünün anayasal bir güvenceye ve coğrafi bir tanıma kavuşturulması gerekiyor" dedi.



İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamaya değinerek, "Sözlerimin başında Hendek'te patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İYİ Parti olarak konuyu yakından takip ediyoruz, olası ihmallerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



Akşener, Irak hükümetinde Türkmenlerin varlığına ilişkin, "Bu konuda bir de çağrıda bulunmuştum. Bu çağrımız Irak hükümeti nezdinde yankı buldu. Oluşturulacak devlet bakanlığı için ismi önerilen Hasan Özmen'in şahsında Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen kardeşlerimizin bir hükümetten diğerine farklı tavırlarla karşılaşılması riski maalesef hala devam ediyor. Bu riskin giderilmesi için Türkmen kardeşlerimizin statüsünün anayasal bir güvenceye ve coğrafi bir tanıma kavuşturulması gerekiyor. İYİ Parti olarak iktidarı bu yönde bir politikayla Türkmen kardeşlerimizin yanında olmaya çağırıyoruz" dedi. - ANKARA