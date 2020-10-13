İYİ Parti Grup toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Grup toplantısı

13.10.2020 13:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı. Rus Dışişleri Bakanı, büyük abi edasıyla ateşkesi ilan etti. Kardeşimizin vurulduğu bir savaşla ilgili masa, bizim için ar meselesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Hatay ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarına değinerek, "Hatay'da, kent merkezine dayanan alevlerin oluşturduğu tahribatın, onlarca yılda tamir edilemeyecek. Bu işin arkasında, hayata ve insana dair ne varsa düşman olan, terör örgütünün olduğu şüpheleri var. Bu konuda güvenlik birimlerimiz hızlı hareket etmeli, gereğini bir an önce yapmalı.yapılan tüm dünyada infial oluşturacak bir alçaklıktır. PKK'nın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermek de en başta hükümetin görevidir. Ancak bakıyoruz ki bu konuyu dünya gündemine taşımak adına, hiçbir şey yapılmamış" ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle konuştu:

"Türkiye bu yangınları, dünyanın birinci gündem maddesi yapmalıydı ama olmadı. Çünkü bunu yapmak için devlet ciddiyeti gerekir, liyakat gerekir, vatan sevgisi gerekir. Vatanının her ağacını, her canlısını kutsal bilmek, önemsemek gerekir. Buradan iktidarı uyarıyorum; Milletimiz yangın felaketini bir rant felaketinin takip edeceğinden endişe duyuyor. O bölgelere dikilecek tek bir binanın, otelin veya konutun vebali büyüktür. Kül olan alanlarla ilgili ağaçlandırma çalışmalarını, bir an önce başlatın, ve bunu şeffaf bir biçimde yapın, vatandaşlarımızın endişesini giderin."

Azerbaycan'daki gelişmeleri yakından takip etiklerini söyleyen Akşener, "İlan edilen ateşkese rağmen, utanmadan sivil kardeşlerimize saldıran Ermenistan'ı da dikkatle takip ediyoruz. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dilmiyorum. Moskova'daki ateşkes masasından kalktıktan birkaç saat sonra, Gence'de sivillere bomba yağdıran bu gözü dönmüşlüğü, artık dünya daha iyi tanımalıdır. Geçtiğimiz hafta grup toplantısında demiştim ki; 'bu savaşın ardından mutlaka bir masa kurulacak. Türkiye, diplomasi kanallarını canlı tutmalı, o masada yer almalıdır'. Nitekim hem Sayın Aliyev hem de iktidarın sözcüleri kurulacak bir masada Türkiye'nin olması gerektiğini deklare ettiler. Ancak, bir sabah ansızın kurulan masada, taraflar dışında sadece Moskova vardı. Rus Dışişleri Bakanı, büyük abi edasıyla ateşkesi ilan etti. Kardeşimizin vurulduğu bir savaşla ilgili masa, bizim için ar meselesidir. Dışarıdan, 'Türkiye'nin o masada ne işi var' diyenlerin hesaplarını anlarım. Ama üzülerek izledik ki içeride de maalesef, onlarla ağız birliği yapanlar oldu. Daha Haziran ayında, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldıran Kanada bile, Ermeni diasporasının baskıları üzerine silah ticaretini durduruyorsa, batı Dünyası, Türkiye'yi, meselenin bir tarafı görüyor demektir. Türkiye, Kanada'dan, insansız hava araçlarının optik parçalarını alıyor. Bu ambargo, İHA'larımızın üretimini olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla ambargo uygulayacak kadar içinde gördükleri Türkiye'yi, masaların dışında tutmak isteyen bu ikiyüzlülüğe karşı, dikkatli olmak zorundayız." - ANKARA

İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti, Moskova, Türkiye, Sabah, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup toplantısı - Son Dakika


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