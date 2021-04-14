İYİ Parti Grup toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Turizm tek başına dış ticaret açığımızı kapatacak potansiyele sahip"

"Devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa, sezon yaklaşırken turizm sektöründe çalışanlara öncelik tanınmalıdır"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, turizm sektörünün tek başına dış ticaret açığını kapatacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa sezon yaklaşırken turizm sektöründe çalışanlara öncelik tanınmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Ekonominin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Akşener, "Milletimiz bu zorlukları, iş yerinden tarlaya, pazardan sofraya kadar hayatın her alanında derinden hissediyor. Bu zor şartlarda ekonomimize nefes aldırabilecek alanlardan biri de Türkiye'nin en bereketli sektörlerinin başında gelen turizm sektörü. Turizm, tek başına dış ticaret açığımızı kapatacak potansiyele sahip. Çünkü, direkt olarak döviz girdisi sağlıyor. Çünkü, hizmet ağırlıklı bir sektör ve ithalata bağımlı değil. Çünkü, istihdam sağlıyor. Bunun yanında esnafı da kalkındırıyor, yeme içme sektörünü de kalkındırıyor, taksileri de, özel taşımacılığı da kalkındırıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında turizm, Türkiye'nin birinci derecede stratejik öneme sahip sektörlerinden biri. Bunun anlamı şudur. Devletin kaynaklarından öncelikli olarak yararlandırılması gerekir. Yani kamu bankaları ucuz kredi verecekse turizmi ihmal etmemelidir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa sezon yaklaşırken turizm sektöründe çalışanlara öncelik tanınmalıdır. İşte o nedenle iktidarı haftalardır uyarıyoruz. 'Hazırlıklı olun, önlemlerinizi alın, Türk turizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır olur' diyoruz. TÜRSAB, uzunca bir süredir alarm veriyor. Hatta kendi bakanlığı bile iktidarı uyarıyor, 'Bu sezonu kaçırırsak felaket olur' diyor. Halbuki pandemi sebebiyle nakit akışı sıkıntıya giren turizm sektörünün toplam kredi hacmi yaklaşık 110 milyar lira. Bu kredilerin bir yıl ertelenmesinin maliyeti de 15 milyar lira" dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Kısa çalışma ödeneğini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatın. Sicil affı çıkartın ve düşük faizli kredi desteklerinden sektörün genelinin yararlanmasını sağlayın. Turizm sektörü özelinde mücbir durum ilan edin, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve SGK borçlarını 2021 sonuna erteleyin. Orta ölçekli firmalara, özellikle de bu süreçte çok zorluk yaşayan acentelere desteklerin adil ve eşit olarak dağıtımını sağlayın. Genel KDV indirimlerini 2021 sonuna kadar uzatın. Sektör açısından çok stratejik bir yerde bulunan charter havayolu şirketlerine acil olarak kredi ve hibe destekleri verin. Havaalanı ücretlerini havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda pandemi koşullarını göz önüne alarak tekrar değerlendirin ve makul oranlara indirin. Turizm sektörüne ait kredileri bir yıl faizsiz olarak erteleyin."