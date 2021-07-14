İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz meşrutiyetten bu yana tercihini hep demokrasiden ve milli iradenin üstünlüğünden yana kullanmıştır. Darbecilere en ağır bedelleri ödetmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyorum. Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Akşener şöyle devam etti:

"Millet sandıkta tavrını ortaya koyar, iktidar da o karara göre devredilir. Millet işaret verdiğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde değildir. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu, nasıl önünde hiçbir engelin tutunamadığını açıkça görürsün. Günü geldiğinde Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil, millet karar verecek."

Akşener, Türkiye'nin 2008 yılında müracaat etmesine rağmen halen UNESCO listesine giremediğini hatırlatarak, "Böylesine köklü mirasımızı yok ediyoruz. Bu coğrafya küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Buradan Yörük kardeşlerime sesleniyorum; yetkiyi alıp size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandıracağız, mobil mekanlar oluşturacağız günlük ziyaretler düzenleyeceğiz. Yörük kültürünü çocuklarımıza öğreteceğiz. Göç yolları haritasını çıkaracağız ve güvenlik altına alacağız. Göç süresi boyunca veteriner hekim, teknisyen, sağlık hizmetlerini mobil olarak sunacağız. Kırsal kalkınma destekleri sağlayacağız. Çocuklarına burs sağlayıp eğitimden uzak kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda 325 bin ton karkas etin tüketime sunulduğunu kaydeden Akşener, "Yıllık et tüketimimizin 4'te 1'i kurban ibadetimiz üzerinden sağlanıyor demek. Vatandaşlarımızla dertleşirken önce sağlam kızıyorlar, sonra aldığım cevap Kurban'dan Kurban'a oluyor. Kurban Bayramına özel bazı önerilerimiz var. Et ve Süt Kurumu'na seslenmek istiyorum; referans fiyat ilan edin. Üreticinin elinde kalan hayvanları alacağınızı taahhüt edin. Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın" şeklinde konuştu.

Fındık konusuna değinen Akşener, "Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; taban fiyatı açıklanmasında gecikilirse kayıp büyük olur. Maliyeti 22 lira 80 kuruş, bu yıl için kilo başına 35 lira uygun olacaktır. Bu fiyat hem piyasaların, hem emeğin hem de dünya devi olmanın hakkıdır. Rizelilik kürsüden üfürmekle olmaz, Karadenizlileri ezdirmemekle olur" diye konuştu. - ANKARA