Üye Girişi
İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika

İYİ Parti Grup Toplantısı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:41

İYİ Parti Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir.

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

"Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir"

"(Kurban Bayramı) Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz meşrutiyetten bu yana tercihini hep demokrasiden ve milli iradenin üstünlüğünden yana kullanmıştır. Darbecilere en ağır bedelleri ödetmiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi anıyorum. Her darbe, muhtıra ve vesayet girişimi sonrasında darbecilere en ağır siyasi bedelleri ödetmiştir. Nitekim bu millet, 15 Temmuz'da gösterdiği destansı duruşla demokrasi yoluna nasıl baş koyduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Akşener şöyle devam etti:

"Millet sandıkta tavrını ortaya koyar, iktidar da o karara göre devredilir. Millet işaret verdiğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde değildir. Millet iradesinin nasıl bir sel olduğunu, nasıl önünde hiçbir engelin tutunamadığını açıkça görürsün. Günü geldiğinde Türkiye'yi kimin yöneteceğine sen değil, millet karar verecek."

Akşener, Türkiye'nin 2008 yılında müracaat etmesine rağmen halen UNESCO listesine giremediğini hatırlatarak, "Böylesine köklü mirasımızı yok ediyoruz. Bu coğrafya küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. Buradan Yörük kardeşlerime sesleniyorum; yetkiyi alıp size hak ettiğiniz değeri göstereceğiz. UNESCO'ya yapılan başvuruyu sonuçlandıracağız, mobil mekanlar oluşturacağız günlük ziyaretler düzenleyeceğiz. Yörük kültürünü çocuklarımıza öğreteceğiz. Göç yolları haritasını çıkaracağız ve güvenlik altına alacağız. Göç süresi boyunca veteriner hekim, teknisyen, sağlık hizmetlerini mobil olarak sunacağız. Kırsal kalkınma destekleri sağlayacağız. Çocuklarına burs sağlayıp eğitimden uzak kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda 325 bin ton karkas etin tüketime sunulduğunu kaydeden Akşener, "Yıllık et tüketimimizin 4'te 1'i kurban ibadetimiz üzerinden sağlanıyor demek. Vatandaşlarımızla dertleşirken önce sağlam kızıyorlar, sonra aldığım cevap Kurban'dan Kurban'a oluyor. Kurban Bayramına özel bazı önerilerimiz var. Et ve Süt Kurumu'na seslenmek istiyorum; referans fiyat ilan edin. Üreticinin elinde kalan hayvanları alacağınızı taahhüt edin. Tüm büyükşehir ve il belediyeleri, besicilere ve hayvanlara konfor sağlayın, yem yardımı yapın. İhtiyaç sahiplerine ve gıda yardımı yaptığımız insanlara burada üretilen etleri taze olarak dağıtın" şeklinde konuştu.

Fındık konusuna değinen Akşener, "Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum; taban fiyatı açıklanmasında gecikilirse kayıp büyük olur. Maliyeti 22 lira 80 kuruş, bu yıl için kilo başına 35 lira uygun olacaktır. Bu fiyat hem piyasaların, hem emeğin hem de dünya devi olmanın hakkıdır. Rizelilik kürsüden üfürmekle olmaz, Karadenizlileri ezdirmemekle olur" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup Toplantısı

Meral Akşener, İYİ Parti, Kurban, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika


Son Dakika

21:37 "Türkiye uyuşturucu cenneti" diyenleri terse düşürecek rakamlar! Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ABD ile Türkiye arasında uçurum var Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı 21:09 Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Bakan Koca'dan 20:49 Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler 20:07 Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı         
21:40
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü         
21:14
Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi Elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi         
20:57
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Başkasının yerine sınava girmek tarih oluyor         
18:50
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 22:03:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Grup Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement