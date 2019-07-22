Son Dakika Haberleri: İYİ PARTİ GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI; 6 KİŞİ GÖZALTINDA
Son Dakika Güncel Haber

İYİ PARTİ GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI; 6 KİŞİ GÖZALTINDA

1 saat önce

Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL)İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı.

İYİ PARTİ GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI; 6 KİŞİ GÖZALTINDA, System.String[]
Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL)
İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde 18.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kurt, işyerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, bir süre Kurt'u darp ettikten sonra kaçarak olay yerinen uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay sonrasında Ayhan Kurt, hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında 6 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan İyi Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, "Ben ofisimin önünde otururken arkadan gelen 5-6 genç hem yüzüme, hem de sırtıma tekme yumruk attılar ve kaçtılar. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Şikayetçi oldum gereğinin yapılmasını istiyorum. Tanıdığım simalar değil. Siyasi olduğunu düşünüyorum. İyi Parti İlçe Başkanıyım. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını devletimizden bekliyorum" dedi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Döküm:
--------------
-Ayhan Kurt açıklama
-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar




İYİ Parti, Güngören, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Son dakika! Ceylanpınar'a roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi Doğan Ailesi Milli Piyango'ya talip oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ PARTİ GÜNGÖREN İLÇE BAŞKANI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI; 6 KİŞİ GÖZALTINDA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]