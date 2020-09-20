İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
İY Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye varan Sunat ve beraberindeki partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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