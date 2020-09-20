İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti heyeti, 2. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat başkanlığındaki heyet, 2. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. İY Parti'den yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye varan Sunat ve beraberindeki partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Son Dakika

Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı

AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım

Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı

Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı

Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı