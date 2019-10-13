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Son Dakika Güncel İYİ Parti heyeti Akçakale'de

İYİ Parti heyeti Akçakale'de

1 saat önce

İYİ Parti heyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hareketlilik yaşanan Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti heyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hareketlilik yaşanan Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten oluşan heyet, beraberinde Şanlıurfa İl Teşkilatı yöneticileriyle birlikte Akçakale Devlet Hastanesine giderek, terör örgütü YPG/PKK saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ümit Özdağ, bölgeyi dolaştıklarını, yarın bir basın toplantısı ile gözlemlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Harekatın genel hattıyla olumlu geçtiğini ifade eden Özdağ, kent içinde belirli oranda direniş olacağının öngörüldüğünü ve şimdi o direniş odaklarının temizlenme sürecinin yaşandığını anlattı.

Heyet daha sonra Ceylanpınar ilçesine geçerek, burada da YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti heyeti, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ile de görüştü.

İYİ Parti heyeti Akçakale'de

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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