İYİ Parti yönetiminden bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 'nu makamında ziyaret etti.

Son Dakika › Güncel › İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı