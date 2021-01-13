İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı - Son Dakika

İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı

13.01.2021 21:23
İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı, System.String[]

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, ekonomi sunumu etkinlikleri kapsamında Burdur'a ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, ekonomi sunumu etkinlikleri kapsamında Burdur'a ziyaret gerçekleştirdi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden İYİ Parti heyeti, Burdur Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda partili ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tatlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 30 büyükşehri de içine alan ekonomi sunumu etkinliklerine Burdur'dan başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin "en önemli" sorununun, sorunlarını konuşamama olduğunu savunan Tatlıoğlu, "Biz bu atmosfer değişsin diye bir parti kurduk." dedi.

Bir Türkiye hayali ve dünya okumaları olduğunu belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'yi yönetelim, Burdur'u biz yönetelim diye yola çıktık. Yolumuz bu, bizim adımıza şu veya bu şekilde konuşanların, konuşmalarının ne içeriği ne de kapsamı bizim yolumuzla sözümüzle bir alakası yok. İnşallah bu büyük millete yardım edecek ve Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Çok büyük potansiyeli olan bir ülke Türkiye, güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir ülke. Bu karamsar atmosfer üç ay içinde coşkuyla dolar."

"Türkiye'yi zenginleştirecek bir dış politika uygulamamız gerekiyor"

Özlale de Burdur'un Türkiye'den, Türkiye'nin de dünyadan ayrı tutulamayacağını, dünyada yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Dünyadaki ticaret dengeleri değişirken Türkiye'nin bu değişimin dışında kalamayacağını dile getiren Özlale, Türkiye'nin dış politikasının ülkeyi yalnızlaştırdığını iddia etti.

Özlale, Türkiye'yi zenginleştirmek üzerinden bir dış politika üretmek gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'nin dış politikası mevcut koşullarda Türkiye'yi fakirleştiriyor. Fakirleşen hiçbir ülke dünyada daha fazla sesini çıkartamaz. İYİ Parti olarak önceliğimiz Türkiye'yi zenginleştirecek bir dış politika uygulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Özlale, dördüncü sanayi devriminin gerektirdiği teknoloji dönüşümünün yakalanamaması durumunda ülkenin geriye gideceğini savundu.

İYİ Parti, Türkiye, Ekonomi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Barcelona Başkanı Laporta: Yıllar önce Ronaldo'yu alma şansımız vardı Kongre baskınında Pelosi'nin laptopunu karıştıran gösterici evinde ölü bulundu Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Aşılama yarın başlıyor! Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Kız arkadaşının ellerini bağlayan vicdansız sevgili, daireyi ateşe verdi Kız arkadaşının ellerini bağlayan vicdansız sevgili, daireyi ateşe verdi         
21:24
Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert çıktı: Cezalar kesilmeye başlanınca kuzuya döndüler Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerine sert çıktı: Cezalar kesilmeye başlanınca kuzuya döndüler         
20:34
4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi 4 katlı binanın çatısından düşen iki kardeş feci şekilde can verdi         
19:36
Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest Uyuşturucu görüntülerinde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adli kontrol şartıyla serbest         
18:59
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti         
15:33
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 22:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti heyeti Burdur'da ekonomi sunumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei