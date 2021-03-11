İYİ Parti heyeti esnaf birliğini ziyaret etti, sorunları dinledi - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Esnafın taleplerini inceledikten sonra kanun teklifi ve araştırma önergesi olarak TBMM'ye taşıyacağız." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İESOB) ziyaret etti.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, esnafın problemleriyle ilgili TBMM'ye çok sayıda araştırma ve soru önergesi verdiklerini belirtti.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

"Esnafın dertlerini kendi derdim gibi görüyorum. Ben bu dertlerin sadece çözümüyle alakalı memur tayin edilmiş bir arkadaşınız değilim. Ben sizin dertlerinizle hem dert olmaya ve bunun kavgasını vermeye görevlendirilmiş bir kardeşinizim. Esnafın taleplerini incelendikten sonra kanun teklifi ve araştırma önergesi olarak TBMM'ye taşıyacağız. Beni TBMM'de görevi olan, seçilmiş gitmiş bir milletvekili olarak görmeyin. Biz hayatımızı, yanlış yaparsak size hesap verecek şekilde yaşayan kardeşleriniziz. O sebeple doğrularımızı alkışladığınız yerde yanlışlarımızın hesabını sorma hakkına sahip bulunduğunuzu unutmayın. Kimi arkadaşımız hata yaparsak yakamıza, kimi arkadaşımız da yanlış yaparsak kulağımıza yapışabilme hakkına sahiptir."

Erhan Usta ise salgın sürecinden önce de esnafın sıkıntılarını olduğunu belirtti.

Ümit Özlale de Türkiye'nin 1970'li yıllarda Güney Kore ile aynı milli gelir oranına sahip olduğunu ancak yıllar içinde bu oranın değiştiğini anımsattı.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise kent genelinde yaklaşık 200 bin esnafın bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelişmekten olan bir ülke olduğunu kaydeden Mutlu, "Bizim esnaf teşkilatının salgından önce de sorunları vardı. Salgınla oluşmadı bu sorunlar. Salgının getirdikleriyle ağırlaştı ve zorlaştı." diye konuştu.